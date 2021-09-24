Для тех, кто любит открытое море, запах степных трав на раскаленных зноем глинистых склонах, Люстдорф — лучшее место в пределах города, где стоит провести лето. И, собственно, не так уж давно это одесское предместье, в советские годы получившее еще одно название — Черноморка, славилось своими пляжами и санаториями.

После 1980-х годов Черноморка постепенно стала приходить в упадок. Вернуть Люстдорфу статус престижного курорта, а черноморцам — цивилизацию и комфорт самостоятельно решили жители этого приморского поселка.

На развалинах «радостного села»

Согласно легенде, название «Люстдорф» — «радостная деревня» — поселению немецких колонистов, обосновавшихся здесь в начале XIX века, дал посетивший его дюк де Ришелье. Уж очень понравилось первому градоначальнику Одессы это «веселое село».

Сегодня от «веселой деревни» мало что осталось. Проблемы здесь накапливались годами: оползни, отсутствие комфортных ухоженных пляжей и набережной, разрушенные пирсы, сломанные лавочки, тонны мусора, постоянные перебои с электричеством.

Власти же решать их не особо спешит. Ведь находится Черноморка на границе Одессы и Овидиопольского района. И, осознав, что ждать помощи от чиновников можно долго и безуспешно, инициативные черноморцы решили объединиться, чтобы навести порядок в родном поселке самостоятельно.

Ранее мы рассказывали об истории оползней на черноморском побережье Одессы.

КамАЗ для мусора и зеркала на перекрестке

— Появился Центр инициатив Черноморки, можно сказать, случайно, — рассказал один из его создателей Анатолий Идерзаев. — Все началось с прогулки с детьми и внуками в небольшой компании. Обратили внимание на детскую площадку, которая была в ужасном состоянии — некоторые здесь выпивали, а потом «на радостях» ломали забор и качели. Решили собраться и своими силами немного благоустроить ее. Починили и покрасили забор, убрали весь мусор, побелили бордюр и подремонтировали качели.

Потом решили устроить субботник возле местного кладбища. Кинули клич — многие отозвались. Даже КамАЗ бесплатно агрофирма предоставила для вывоза мусора. Так и возникла идея создать общественную организацию, в которую на сегодняшний день входят более 20 активных черноморцев.

А со временем появилась в поселке еще одна инициативная группа — «Новый Люстдорф». Создали ее Катерина и Станислав Мандес. К ним присоединились местные жители и предприниматели — помогают финансами, материалами, оборудованием. Так, своими силами удалось купить дорожное зеркало для Т-образного перекрестка на пересечении проспекта Свободы и улицы Троицкого. И сегодня на одном из самых опасных для автомобилистов участков дороги зеркало таки установили.

Без дворников и зелентреста

Одна из основных проблем Черноморки — все-таки мусор. Тем более что сегодня на всей территории поселка работают лишь два дворника. Потому волонтерам приходится регулярно убирать центральные улицы Люстдорфа и набережную, склоны и пляж, высаживать цветы.

— Проблема с мусором комплексная. Ведь Черноморка — это сплошной частный сектор. Людей вроде не так много, но в частном доме мусора в разы больше, чем в квартире. Кроме обычных бытовых отходов выбрасывают обрезанные ветки и лозу, вырванные сорняки, — рассказал Анатолий. — И главная проблема — все ждут, что все сделают за них. Но, к сожалению, иногда надо самим надеть перчатки и согнуть спину, если хочешь жить в красоте.

Если быть активным, то лед тронется

Конечно, без взаимодействия с властями все проблемы решить невозможно. И черноморцы регулярно встречаются с чиновниками, пишут коллективные обращения. И, пусть потихоньку, но «лед трогается». По словам «генератора идей» Центра инициатив Аллы Маркевич, большую помощь оказывает орган местного самоуправления ОСОН «Люстдорф», нашли понимание и в Киевской районной администрации. После встречи с вице-мэром Одессы по ЖКХ Дмитрием Жеманом немного активней стала работать мусоровывозящая компания. Если раньше мусорные баки могли стоять переполненными несколько дней, то теперь их вывозят по графику.

— В департамент транспорта Одесского горсовета мы обратились с просьбой установить четыре трамвайные и автобусные остановки на центральной улице Черноморки — проспекте Свободы, — рассказала Алла. — Под дождем транспорт ждать некомфортно, а бабушкам — просто присесть негде. И на днях получили ответ: остановочные комплексы вскоре здесь разместят. В СМЭПе обещалиобновить пешеходные переходы — они теперь будут подсвечиваться. Тоже маленькая наша совместная победа.

Против оползней — частный бизнес

А вот проблему оползней так просто не решишь. Здесь нужны комплексные берегоукрепительные работы. Стоят они миллионы.

Пять лет назад городское управление инженерной защиты разработало проект укрепления склонов и противоаварийных мероприятий. Но денег на проведение работ так и не нашлось. Правда, проект разработки направили на рассмотрение в государственную программу «Большое строительство», но одесские объекты туда так и не включили.

— Чтобы решить проблему оползней, нужно привлекать частный бизнес, давать им хорошие условия, — считает Анатолий. — Тогда и туристы появятся. А сейчас в Черноморке только один частично обустроенный пляж. Но его не хватает даже для местных. А разрушающиеся санатории, скажем честно, не подлежат реконструкции. Некоторые даже создают экологические проблемы.

Конец «речке-вонючке»

Еще одна победа — запуск канализационной насосной станции на пляже. Решить эту экологическую проблему не могли более года.

— На песок стекала «речка-вонючка» и затем прямо в море, — вспоминает Катерина Мандес. — Запах был просто ужасный!

Чтобы запустить канализацию, Центр обратился к предпринимателям, и с их помощью было восстановлено электропитание, прочищены насосы, запущена откачка канализационных стоков.

Интересно, к кому и кто должен обратиться, чтобы решить, наконец-то, вопрос с коллектором, традиционно заливающим фекалиями фешенебельную Аркадию?

Ранее мы публиковали видео об истории самого южного пляжа Одессы – Черноморки.

«Хуже курортников»

— Но главная проблема, — убежден Анатолий Идерзаев, — не оползни, не канализационные стоки и даже не мусор. Мы с ними боремся, как можем. Но, к сожалению, наши жители далеко не всегда понимают, что отвечают не только за свой дом и двор, но и за улицу, и за зеленую зону вдоль нее, и за мусор на перекрестке, и за все, что происходит в микрорайоне. Многие ведут себя хуже курортников, на которых привыкли все сваливать: распивают спиртное на детских площадках, ломают и крушат то, что построили другие, топчут зелень, воруют цветы с клумбы.

За порядком следит Дружина Черноморки

Недавно жителей разбудили пьяный дебош, громкая музыка, грохот разбитых стекол. Гуляли на обновленной детской площадке. Успокоила дебоширов Дружина Черноморки.

Да, в Черноморке — она есть! Ответственность за порядок и безопасность в поселке его жители тоже берут на себя. Инструктаж проходят на полицейской станции. И на сегодняшний день в Дружину вступили уже более 10 человек.

Главная задача дружинников — профилактика и предупреждение правонарушений. Но в случае необходимости и более действенную помощь населению оказать могут. К примеру, устроили на побережье бездомные себе притон — с нарушением общественного порядка и антисанитарией. Пришли на помощь дружинники и «помогли» им собрать вещи в дорогу.

Так что не исключено, что в будущем Черноморка имеет шанс стать самым безопасным местом Одессы.

Возродить Черноморку вместе

— Наша главная задача — объединить людей, — убеждена Катерина. — Вместе мы сможем возродить ту самую прекрасную Черноморку, какой она была. И даже сделать ее лучше.

И действительно, даже летом, в адскую жару, люди приходили убирать склоны. В День Независимости — устроили праздник на пляже, с мороженым и салютом над вечерним морем — не хуже, чем на Думской площади в Одессе. А в День Победы собрали ветеранов и детей войны в ресторане на побережье.

Мечтает Катерина, чтобы был в Черноморке красивый парк. Уже написали коллективное обращение депутатам и чиновникам. Кстати, парковая зона в Черноморке предусмотрена даже Генпланом — в районе Зеленой Балки.

Ранее мы рассказывали об истории немецкой колонии: от Люстдорфа до Черноморки.