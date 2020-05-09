Любви все вирусы покорны: как одесситы отгуляли свадьбу в карантин

Свадьба, наверное, самое долгожданное событие для многих. Однако, что делать, когда в жизни случается форс-мажор? Сдаваться, или идти на встречу к своей мечте? Героями этой истории стали одесские невесты, которые запомнят 2020 год не только круглой датой и долгожданной церемонией бракосочетания, но и карантином, изменившего все их планы… Как выживали одесские невесты и женихи в период пандемии, и на какие жертвы им пришлось пойти ради любви, из первых уст узнавала газета «Одесская жизнь».

Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас

Анастасия (21) и Александр (30) — расписались 25 апреля в Киевском ЗАГСе:

Мы изначально планировали небольшую свадьбу на 25-30 человек. Еще в конце 2019 года выбрали дату росписи, которая всем подходит (у нас много родственников проживают не в Одессе). Пришли в ЗАГС подавать заявление 15 января. Все было хорошо, до тех пор, пока не объявили о карантине. С надеждой на то, что его отменят 24 апреля, мы продолжали готовиться. Но, сказать правду, мы прекрасно понимали, что этим все не закончится. Хотели перенести торжество на осень, но в самый последний момент решили, что это судьба и не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Тем более все было готово —платье, костюм, кольца…

Как мы и предполагали, 24 апреля карантин не закончился. За несколько дней до росписи, мы пытались связаться с сотрудниками ЗАГСа, но им было не дозвониться. Когда мы с ними все-таки встретились, нам объяснили, что бракосочетание остается в силе, при условии, что нас будет максимум 10 человек. К тому же действовал строгий дресс-код: все должны быть в масках и перчатках.

В день церемонии, на удивление, все прошло хорошо, за исключением того, что пришлось в душном помещении стоять в масках и перчатках. Нам разрешили снять «аксессуары», когда мы надевали кольца, и это было чудесно! Мы не можем сказать, что жалеем о чем-то. Наоборот, мы очень рады тому, что сыграли свадьбу именно сейчас. В августе планируем собрать наших родственников и друзей, чтобы отпраздновать событие по-новому.

Ничего не бойтесь — любовь способна выдержать многое

Елена (31) и Виктор (31) — расписались 25 апреля в Центральном ЗАГСе:

Мы планировали свадьбу с размахом на 85 человек, а в итоге праздник превратился в фуршет под ЗАГСом. У меня второй брак, а у мужа первый. Оба подходили к созданию семьи серьезно, поэтому детально обдумывали главное событие в нашей жизни. Думали сделать выездную церемонию на берегу моря. Даже заказали свадебного оператора, который вообще живет в Киеве. Столько усилий на все было потрачено, а в итоге — карантин, который разрушил все наши планы и мечты! Проблема была еще и в том, что перенести свадьбу мы никак не могли. Виктор – гражданин Молдавии, да и в миграционной службе нам потрепали нервы. Когда объявили о карантине, казалась, что вся жизнь разрушилась, и, конечно, слезы рекой. Ну, а как же без них… Так еще и папа с Италии, мама с Израиля и брат с Германии не смогли приехать. В самый последний момент я даже хотела отказаться от свадьбы, но муж меня каким-то чудом успокоил и сказал: «Нашу любовь ничего не разрушит, а уж тем более вирус!». Так что решили расписаться 25 апреля, как и планировали.

Когда наступил наш день Х, мы особо не наряжались, а вместо шикарного лимузина заказали обычное такси и полетели навстречу приключениям. Скажу честно, сидя под ЗАГСом, хотелось просто сбежать, да и обида на весь мир была, но сдаваться было нельзя.

Наша роспись началась с того, что в зал пустили только 9 человек, и то с условием, что гости будут в масках. Зрелище было ужасное: вместо красивой церемонии и нарядных гостей – пустой зал и наши отчаянные глаза. Ситуация поменялась, когда мы осознали, что наконец-то стали мужем и женой. И главное, нам ничего не помешало. После регистрации мы выпили шампанского и отправились на фотосессию. Сделали несколько традиционных фото возле оперного театра и у моря. В конце заказали еды в ресторане и поехали домой. Для нас это было необычно и точно незабываемо. Ну, а всем, кто планирует вступить в брак, хочется сказать — цените друг друга и ничего не бойтесь. Любовь все излечит!

Это настоящее приключение: будет что вспомнить и детям рассказать

Юлия (21 год) и Артур (21 год) — расписались 24 апреля в ЗАГСе города Днепр:

Мы «торжественно» расписались 24 апреля. Изначально планировали крутую свадьбу на 50 человек в ресторанно-гостиничном комплексе. Должна была получиться молодежная и веселая свадьба. Забронировали зал, арку и стулья для церемонии, наняли музыкантов, ведущего, фотографа, видеографа. Больше всего боялись, что в день свадьбы будет дождь, но, как оказалось, не того боялись.

Когда мы узнали о карантине, то очутились в подвешенном состоянии, сразу появилось много мнений о том, как лучше поступить. Но лично меня, как невесту, подготовка так напрягала, что я даже немножко обрадовалась, но виду не подала. Больше всех расстроился мой папа, который очень любит праздники. В итоге решили, что с такой динамикой карантин может не закончиться до осени, так что отметим, как получится. Мы судорожно начали отменять все брони, но деньги вернули не все, что очень расстроило! Были кадры, которые попросту нас «кинули». А вот в ЗАГСе сказали, что распишут, но только в том случае, если мы будем в масках и перчатках. И на празднике могут присутствовать только родители с двух сторон.

В день свадьбы нас приехало 12 человек, мы все зашли в масках и перчатках. Сама ведущая церемонии была без средств защиты, зато невеста в «камуфляже». После росписи мы отправились домой и отпраздновали свадьбу в семейном кругу.

Я считаю, что дорога ложка к обеду! И если откладывать такое событие, на которое ты настроился и долго его ждал, можно и вовсе перегореть! Для нас это было настоящее приключение. Теперь будет что вспомнить и детям рассказать. Мне понравился наш день, он получился не таким, как у всех. Если свадьба уже запланирована, советую провести в сложившихся условиях — это будет незабываемо. А вообще, самое идеальное — расписаться и отправиться в крутое свадебное путешествие!

Как сегодня работают одесские ЗАГСы?

Заявление на регистрацию брака принимают даже в период карантина. Сделать это можно в онлайн-режиме через веб-портал «Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» или по предварительной записи по телефону. Также сотрудники ЗАГСа напоминают, что в период пандемии прием граждан проводится при наличии индивидуальных средств защиты — масок или респираторов. Что касается церемонии бракосочетания — в зал допускается не более семи человек.

1. Центральный ЗАГС Одессы и Приморского района

Адрес: улица Ришельевская, 4. Время работы: вторник – с 9.30 до 20.00, среда-пятница – с 9.30 до 17.00, суббота – с 9.30 до 17.00. Регистрация браков: вторник-суббота – с 9.00 до 16.00. Телефон: 705-48-14, 705-48-12, 705-48-13.

2. ЗАГС Киевского района

Адрес: улица Инглези (улица 25-й Чапаевской дивизии, 5). Время работы: вторник – с 9.30 до 20.00, среда-пятница – 9.30 до 17.00, суббота – с 9.30 до 16.00. Регистрация браков: вторник-суббота – с 9.00 до 16.00. Телефон: 746-02-14, 705-15-02, 705-15-03.

3. ЗАГС Малиновского района

Адрес: улица Успенская, 60. Время работы: вторник – с 9.30 до 20.00, среда-пятница – с 9.30 до 17.00, суббота – с 9.30 до 16.00. Регистрация браков: вторник-суббота – с 9.00 до 16.00. Телефон: 705-12-08, 705-12-09, 705-12-10.

4. ЗАГС Суворовского района

Адрес: бульвар Десантный, 14. Время работы: вторник – с 9.30 до 20.00, среда-пятница – с 9.30 до 17.00, суббота – с 9.30 до 16.00. Регистрация браков: вторник-суббота – с 9.00 до 17.00. Телефон: 705-15-19, 705-15-21, 705-15-22.

5. Отдел ЗАГС Одесского областного управления юстиции

Адрес: улица Канатная, 83 (5-й этаж). Время работы: вторник-четверг – с 10.00 до 17.00. Регистрация браков: вторник-суббота – с 9.30 до 16.00. Телефон: 722-19-10.

Фото из личного архива спикеров

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