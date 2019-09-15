Литературные загадки: какой аферист стал прототипом образа Корейко в «Золотом теленке»

Почти у всех героев романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» был свой прототип. Образ «подпольного миллионера» Корейко был списан с некоего Константина Коровко, имя которого в свое время гремело на всю страну.

Аферист из кубанской станицы

Как известно, Александр Корейко был талантливым аферистом: продавал ворованные медикаменты и сахар, украл целый состав с продовольствием, основал фиктивные предприятия и, работая мелким служащим, проворачивал тысячные махинации. Если сравнивать двух комбинаторов — Коровко и Корейко, то аферы реального миллионера были не менее масштабными, чем у его книжного собрата.

Константин Коровко был потомственным казаком, сыном есаула, и родился на Кубани в 1876 году. В 22 года он выучился на агронома, но специальность показалась ему непрестижной, и он отправился в Петербург продолжать образование в Технологическом, а затем и в Горном институте. Как выяснилось, знания технолога и горного инженера он получил с дальним прицелом — они были совсем не лишними в его аферах.

Недюжинную коммерческую хватку Константин продемонстрировал еще в студенческие годы, получив кличку Костя-инженер. Уже тогда привкус у его деятельности был неприкрыто криминальный: он обирал доверчивых провинциалов, а «для души» приторговывал велосипедами. «Бизнес» приносил ему немалые барыши. Коровко поселился в роскошной квартире на Невском проспекте, а обедал в самых дорогих столичных ресторанах. Кроме того, он был красив, обожал женщин и гусарские кутежи, на которые неизменно являлся в белоснежной черкеске с газырями (кафтан с нагрудными кармашками, которые выполняли роль патронташа).

Первым крупным мошенничеством предприимчивого казака стала организация фарфорового заводика в родной станице. Капитал, полученный для этой цели, он прикарманил, откровенно обокрав своих земляков.

Банкирский дом и мифические соляные копи

В то время многие были недовольны засильем иностранного капитала в стране, и Коровко, который был прекрасным оратором, стал выступать в поддержку отечественного предпринимателя. Он пообещал бороться с иностранцами и предложил вложить деньги в предприятие по добыче соли на Донбассе, чтобы вытеснить зарубежных акул с этого рынка. При этом «соледобытчик» обещал своим будущим вкладчикам не менее трехсот процентов прибыли.

Тертые калачи банкиры и предприниматели отнеслись к этому предложению скептически, а наивные провинциалы стали охотно вкладывать деньги в новое предприятие. Для усыпления бдительности вкладчиков комбинатор учредил банкирский дом, который внутри сверкал хрусталем и позолотой.

Возможно, эта афера и удалась бы Коровко, если бы не немецкая педантичность отставного гусарского полковника Карла Шульца. Узнав, что Шульц разбирается в горном деле, Коровко предложил ему место управляющего рудником с фантастическим окладом. Шульц согласился и уехал домой, ждать, когда его вызовут для начала работ. Через три месяца отставной гусар забеспокоился и решил лично взглянуть на подведомственное предприятие. От мгновенного удара его спасла только крепкая нервная система. В голом поле он увидел одинокую кирпичную трубу и неглубокую яму, которая, видимо, олицетворяла соляные копи. «Производственные помещения» были представлены полуразвалившейся конюшней. Добило гусара известие о том, что участок даже не является собственностью Коровко — он взял его в краткосрочную аренду.

«Жертву образования» оправдали

Шульц в негодовании бросился к прокурору, которого уже осаждали, с одной стороны, обманутые вкладчики, с другой — служащие банкирского дома, которые демонстрировали синяки и шишки, полученные от обманутых вкладчиков. Несмотря на то, что, даже по самым скромным подсчетам, на этой афере Коровко заработал астрономическую сумму, деньги он возвращать не собирался.

Неудавшегося соледобытчика арестовали. Аферист нанял известного адвоката Ивана Данчича, в устах которого самое страшное преступление превращалось в незначительный проступок, а закоренелый уголовник — в агнца божьего. На процессе адвокат представил Коровко жертвой образования: «Коровко окончил два вуза и, кончая второй, рехнулся. Он стал страдать манией величия, и на этом сразу стали играть другие». Другими словами, вкладчики давали Коровко деньги добровольно, значит, сами виноваты. В итоге, суд приговорил комбинатора к трем месяцам тюрьмы. Но так как он во время следствия провел два года в изоляторе, его освободили прямо в зале суда. В 1923 году он пересек румынскую границу (в отличие от Остапа Бендера, вполне успешно) и осел в Париже. Больше о нем никто ничего не слышал.

Верблюд как средство от бессонницы

Когда снимали фильм «Золотой теленок», киногруппа ездила в пустыню Каракумы. Там с Евгением Евстигнеевым, который играл миллионера Корейко, случился забавный эпизод. Снимали поездку на верблюдах, и актер перестал отзываться на просьбы режиссера — просто игнорировал все обращения к нему. Съемку пришлось остановить. Оказалось, что актер просто уснул — его убаюкал плавный ход верблюда.

Источник: Fishki.net