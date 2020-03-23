Кумиры: Арчил Гомиашвили едва не сыграл Штирлица

Даже если фамилия Гомиашвили многим незнакома, актера этого они все равно знают — славу ему принесла роль Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев». Впрочем, этот же образ сыграл с актером и злую шутку: из множества ролей, которые сыграл Гомиашвили, зрители помнят его только по одной.

Гомиашвили мог стать художником

В этом году, 23 марта, Арчилу Гомиашвили исполнилось бы 94 года. Он родился в грузинской семье, и имя ребенку выбирали все родственники. Отец собирался назвать сына Виктором, но победила та часть семьи, которая хотела дать мальчику имя в честь деда-священника — Арчил. Вскоре Гомиашвили переехали на Донбасс, где отец был назначен председателем профсоюзов Донецкого бассейна. Здесь Арчил окончил русскую школу, и грузинский язык выучил только в 14 лет.

Он отлично рисовал, и со временем его приняли в Тбилисскую художественную школу. Гомиашвили рассказывал, что по дороге в столицу в поезде ему приснился сон, в котором он увидел все, что произойдет с ним дальше. Актер все время следовал этой программе, и прекрасно знал, что будет через год или два. А иногда даже пытался форсировать события.

Студентом художественного училища он подрабатывал в одном из театров, где тогда служил режиссером Георгий Товстоногов, — рисовал декорации. Однако дипломированным художником Арчилу стать не удалось. Его исключили из художественного училища за связи с одним из грузинских криминальных авторитетов. Он даже едва не попал в тюрьму.

Товстоногов не оставил юношу в беде и помогал ему как мог. Сначала режиссер дал Гомиашвили несколько ролей, а потом предложил ему поступить в театральный институт в Москве. С первой попытки Гомиашили поступил в Школу-студию МХАТ. Но и здесь он надолго не задержался — попал в очередную криминальную историю. Гомиашвили исключили из института, и он уехал на родину, где работал в разных театрах.

Из-за роли Остапа поссорился с Гайдаем

В кино Арчил Михайлович дебютировал сравнительно поздно — ему было уже за тридцать. Его приглашали известные грузинские режиссеры, а партнерами были знаменитые артисты. В 1971 году Леонид Гайдай стал искать актера на роль Остапа Бендера для своего нового фильма. Он пересмотрел всех российских знаменитостей, но ни один из них не был похож на Остапа Бендера. И тогда кто-то рассказал Гайдаю, что в Грузии есть актер, который ездит по стране со спектаклем «Золотой теленок». Гайдай загорелся идеей посмотреть на Гомиашвили, и ради этого со съемочной группой выехал в Горький, где артист был на гастролях.

Пробы вышли настолько убедительными, что Гайдай решил больше судьбу не испытывать и актеров на роль Остапа не искать. Однако после того как фильм вышел на экраны, Гомиашвили с Гайдаем страшно поссорились. Режиссер решил переозвучить роль Остапа и пригласил для этого актера Юрия Саранцева. И даже песню за Гомиашвили спел Валерий Золотухин. Арчил Михайлович пришел в ярость и с горячим грузинским темпераментом с помощью непечатных выражений объяснил Гайдаю, что думает о нем. Режиссер ответил ему в таких же выражениях, и на этом их общение прекратилось более чем на пять лет. Помирились они только тогда, когда вышел фильм Марка Захарова «12 стульев», который Гайдаю очень не нравился. Гайдай позвонил Гомиашвили и сказал: «Арчил Михайлович, включайте телевизор, сейчас будут показывать уголовное преступление».

После выхода гайдаевской комедии, Гомиашвили пригласили в Москву и дали трехкомнатную квартиру в одной из сталинских высоток. Актер устроился в театр Ленинского комсомола, но не нашел общего языка с Марком Захаровым и перешел в театр Пушкина. Однако больше таких ярких ролей, как Остап, ему не удалось сыграть.

Через два года Гомиашвили предложили попробоваться на роль Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». Предложение поступило, можно сказать, по блату — в то время у актера был бурный роман с Татьяной Лиозновой (они даже собирались пожениться). Поэтому ее предложение ни у кого удивления не вызвало. Гомиашвили был уверен в успехе и считал, что роль у него в кармане. Однако кандидатуру грузинского актера не утвердили «в верхах», так как посчитали, что «лицо кавказской национальности» народным героем стать не может. Гомиашвили обиделся, уехал в другой город, женился и прекратил с Лиозновой всяческие отношения, несмотря на то, что она ни в чем перед ним не была виновата.

Как Гомиашвили стал миллионером

Позже Арчил Михайлович решил попробовать себя в качестве сценариста и написать биографию миллионера Майкла Филда по его книге «Америка глазами таксиста». Он связался с бизнесменом и приехал, чтобы пообщаться. Однако из сценария ничего не вышло — миллионер сказал, что ничего не понимает в кинопроизводстве, поэтому спонсировать его не будет. Из симпатии к Гомиашвили Филд подарил ему 10 игровых залов — с гардеробом, баром, дискотекой, игровыми автоматами. Причем подарок оформил официально, через нотариуса. А через несколько дней Гомиашвили зашел в казино и обменял на фишки последние сто марок. Он поставил на число 23 — день своего рождения — и выиграл более 130 тысяч. Теперь он смог заняться собственным делом. Правда, от игорного бизнеса актер отказался, а открыл ресторан и клуб «Золотой Остап», который был не только известен в Европе, но и признан одним из лучших. Столики здесь заказывали даже американцы и европейцы. Кстати, именно в клубе состоялось историческое подписание договора о прекращении войны между Боснией и Герцеговиной.

С приобретением статуса миллионера Гомиашвили стал заниматься благотворительностью — помогал грузинским актерам-пенсионерам и оплачивал обучение студентам ВГИКа. Когда ему исполнилось 78 лет, у актера обнаружили рак легких. Он лечился в США, однако победить болезнь не удалось, и 31 мая 2005 года Арчил Гомиашвили умер.

Разноцветные фуражки

По словам сына артиста Михаила Гомиашвили, Арчил в жизни очень походил на Бендера: был таким же предприимчивым, энергичным, жизнерадостным. А после фильма начал, как и его герой, носить фуражку. И даже сшил на заказ несколько штук разных цветов.

О женах и детях

Первой женой актера была коллега — актриса Лиана, с которой он работал в одном театре. В семье родилось двое сыновей, один из которых стал инженером, другой — актером. Из-за измен Гомиашвили жена подала на развод.

Второй женой Гомиашвили стала актриса Татьяна Окуневская. С ней он даже венчался. Затем женился на балерине, которую звали Татьяна. От нее у актера две дочери, которые занимаются искусством.

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