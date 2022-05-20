Культуромор: почему Одесский художественный музей на грани исчезновения?

Уже не один год Одесский национальный художественный музей (OFAM) борется за свое право жить. Что только в его стенах не происходило: война за власть, скандалы и интриги. Но не будем лукавить, когда в 2018 году на место директора музея был назначен известный художник Александр Ройтбурд, в музее началась новая и по-настоящему яркая история. Потухший и «серый» «дворец Потоцких» как феникс восстал из пепла и превратился в современный центр искусства.

Еженедельная редакция «Одесской жизни» публиковала в своей афише подборку ярких музейных мероприятий над которыми круглосуточно работал коллектив – от студентов до пожилых людей. Даже в страшное время войны совместными силами работники музея придумывают уникальные проекты, чтобы поддержать культурную жизнь города и страны.

Но, к большому сожалению, война за право быть свободным человеком идет не только в рядах вооруженных сил и на оккупированных территориях Украины. Сейчас работники Одесского национального художественного музея борются за справедливость и защищают друг друга от жизни подголодь.

Объясняем со слов музейного коллектива в чем дело, и почему они нуждаются в нашей помощи.

Следовательно,

Небольшая преамбула

«18 мая прошел Международный день музеев. В этом году тема, выбранная ICOM, – сила музеев. По опыту многолетней музейной работы мы уверены – сила музеев – ЛЮДИ. Вы знаете нас как команду, которая сделала невозможное: наполнила жизнью архаический музей, сплотила сообщество вокруг искусства и подарила Украине мощный культурный хаб. Сейчас мы продолжаем свое дело – раскрываем тонкости искусства, поднимаем боевой дух и защищаем национальные нарративы, реинтегрируя украинское искусство в мировой контекст. Это всегда было сложно – преодолевать гейт представителей архаики в ответ на каждый шаг вперед. Но сейчас, в разгар войны, всю культурную сферу Одессы и Одесской области заставляют открыть второй фронт – борьбу за собственные права»

В чем дело?

«В апреле и.о. директора Одесского национального художественного музея (OFAM) Александра Ковальчук, которая с 23 февраля 2022 года находится в оплачиваемом отпуске в США, обратилась к сотрудникам с ультимативной просьбой написать заявление на отпуск за свой счет. В графе причина указать «семейные обстоятельства». Она объяснила, что денег в бюджете нет, платить нечем, попросила «понять и простить». А со всеми вопросами обращаться к действующему и.о. директора – заместителя по административно-хозяйственной деятельности Виталия Грязных (в быту «завхоз»), по совместительству: председатель профсоюза и кум начальницы Управления культуры области Елены Олейник. На следующий день и. директора в отпуске выслала новую рабочую методичку, где отдельным пунктом указана необходимость продолжать просветительскую работу, «продвигать общечеловеческие ценности – демократию и свободу» (цитата). С иронией у руководства, как видим, все ОК. Большинство сотрудников музея – молодежь и пожилые люди, для которых музей – единственный источник прибыли. Невозможность создать финансовую подушку при полном довоенном окладе 4800 гривен, отсутствие зарплат или ее сокращение до 2/3 означает для них жизнь подголодь».

Что говорят власти?

По заявлению главы Министерства экономики Сергея Марченко, бюджетные выплаты должны уплачиваться в полном объеме. Потерю уровня поступлений в бюджете оперативно перекрывали за счет военных облигаций и внешних поступлений.

По заявлению начальницы Управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации Елены Олейник, бюджет значительно сократили, что делает невозможным выплаты зарплат всем в полном объеме (это заявление прозвучало во время личного разговора с работниками музея).

По заявлению и. директора музея в отпуске Александры Ковальчук, секретарь может не табелировать работников, которые не находятся в музее, хотя работают дистанционно без потери качества работы.

По заявлению главы научно-экскурсионного отдела Кирилла Липатова «сейчас в музее есть более приоритетные задачи – выходить не надо, вам сообщат».

По заявлению сотрудников Одесского национального художественного музея, им нечего есть. Только в музее около полусотни сотрудников брошены на произвол судьбы. Большинство из них должны выживать на 1600 гривен в месяц – это 54 доллара или 47 евро, остальные на 4000 гривен в месяц – это 138 долларов или 125 евро».

(Последние четыре заявления прозвучали во время личного разговора с работниками музея).

Неужели с денежными средствами настолько тяжело?

По данным Reuters из открытых источников СМИ, МВФ создал специальный счет по поддержке Украины международными партнерами.

4,5 миллиарда евро от международных партнеров и 500 миллионов долларов поступило от Всемирного банка – это грантовое финансирование, которое не нужно будет возвращать, – заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

495 миллионов евро от доноров Всемирного банка (США, Норвегии и Австрии) – заявление Министерства финансов Украины

600 миллионов евро макрофинансовой помощи ЕС, это уже второй транш от Европейского Союза, – заявление представительницы Еврокомиссии Даны Шпинант.

5,4 миллиарда долларов международной поддержки, включая 801 миллион долларов грантов, – заявление министра финансов Сергея Марченко

более 125 миллионов долларов пожертвований в криптовалюте, из них 52% были направлены на армию, а 48% – на гуманитарные программы, – по данным аналитиков Crystal.

Приложение о планируемых поступлениях финансовой гуманитарной помощи.

украинской делегации удалось договориться с США о 4,8 миллиардах долларов поддержки: как грантовой, так и кредитной, но на «чрезвычайно легких условиях» – по данным hromadske.ua

страны G7 готовят для Украины 15 миллиардов евро помощи – заявление Reuters со ссылкой на представителя Германии

Белый дом будет просить у Конгресса США 13 миллиардов долларов для помощи Украине, – по данным Politico

США будут конфисковывать имущество российских олигархов и пересылать средства от его продаж в Украину

Что будет дальше?

«Сегодня сотни украинских героев отдают свои жизни ради европейских ценностей: равенства, уважения к человеческому достоинству и правам, свободе, демократии. И в то же время руководство Управления культуры Одесской области ведет себя не лучше оккупантов – своим бездействием истребляет культурный сектор Одессы. Люди, это КУЛЬТУРОМОР! Мы плакали, когда россияне попали в мариупольский музей Куинджи. К сожалению, тогда мы ничего не могли противопоставить ракетам. Сейчас же на наших глазах ликвидируется культурная прослойка Одессы. Разница в том, что сейчас мы можем действовать. Призываем вас придать этому огласку»,

– пишут работники музея на своей странице в Instagram.

Постскриптум

Несмотря на все происходящее, команда Одесского национального художественного музея продолжает преданно работать над культурным наследием и поддерживать сообщество. Недавно музейные специалисты открыли независимый образовательный проект Free Museum. Его цель – вектор поддержки и информирования сообщества об искусстве: «без цензуры и малоросских нарративов, однако со свободой творчества и проукраинской позицией».

Именно на странице своего проекта в соцсети команда специалистов призывает публику обратить внимание на происходящее в музейном пространстве. Возможно, такая ситуация во время войны произошла еще где-то, кроме Одесского национального художественного музея. Однако, ссылаясь на информацию, которой с нами поделились сотрудники музея, мы хотим обратиться с просьбой прокомментировать эту ситуацию и.о. директора музея в отпуске Александру Ковальчук и начальницу Управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации Елену Олейник.

Редакция «Одесской жизни» надеется на ответ, и если она будет – мы обязательно ее опубликуем.

Материал подготовила Анастасия Епур по просьбе команды Одесского национального художественного музея

Фото команды Худмузея, скриншоты из Instagram Free Museum