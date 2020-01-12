Куда сходить в Одессе на следующей неделе: театральная афиша с 13 по 19 января

Подборка культурных мероприятий города на ближайшее время.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

13 января, 19.30 — Рождественско-новогодний концерт «Grand Christmas»

18 января, 18.30 — «Вальпургиева ночь»

19 января, 18.30 — «La Traviata»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

17 января, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»

18 января, 16.00 — «Без вины виноватые»

19 января, 16.00 — «В джазе только девушки»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

15 января, 19.00 — «О любви…без слов»

16 января, 19.00 — «Сватанье на Гончаровке»

17 января, 19.00 — «Полет в ритме танго»

19 января, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

15 января, 19.00 — «Забавный случай»

16 января, 19.00 — «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит»

17 января, 19.00 — «Укрощение строптивых»

18 января, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»

19 января, 19.00 — «Закат»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

15 января, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»

16 января, 19.00 — «Старики»

17 января, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»

18 января, 19.00 — «Стриптиз»

19 января, 19.00 — «XX .Семейная хроника»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

18 января, 19.00 — «Дикарь Forever »

Стоимость билетов — от 180 грн.

Филармония

ул.Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

13, 15, 17 февраля, 19.00 — Хобарт Эрл

14 января, 19.00 — Группа «Resonance»

18 января, 19.00 — Юрий Дикий «Fantasmagoria Recital»

19 января, 19.00 — Сергей Терентьев

Стоимость билетов — от 50 грн.

Urban Music Hall

ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

18 января, 19.00 — Julinoza «Моє місто»

Стоимость билетов — от 100 грн.

Куда пойти с ребенком?

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

18 января, 12.00 — «Русалочка»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).

18 января, 16.00, 19.00 — «Чиполлино. Огородный переполох»

19 января, 11.00 — «Дюймовочка»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

18 января, 12.00 — «Маугли»

19 января, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Фото: static.tonkosti.ru

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