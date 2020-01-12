Куда сходить в Одессе на следующей неделе: театральная афиша с 13 по 19 января

Подборка культурных мероприятий города на ближайшее время.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
13 января, 19.30 — Рождественско-новогодний концерт «Grand Christmas»
18 января, 18.30 — «Вальпургиева ночь»
19 января, 18.30 — «La Traviata»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
17 января, 18.30 — «Ночь перед Рождеством»
18 января, 16.00 — «Без вины виноватые»
19 января, 16.00 — «В джазе только девушки»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
15 января, 19.00 — «О любви…без слов»
16 января, 19.00 — «Сватанье на Гончаровке»
17 января, 19.00 — «Полет в ритме танго»
19 января, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
15 января, 19.00 — «Забавный случай»
16 января, 19.00 — «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит»
17 января, 19.00 — «Укрощение строптивых»
18 января, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»
19 января, 19.00 — «Закат»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
15 января, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»
16 января, 19.00 — «Старики»
17 января, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»
18 января, 19.00 — «Стриптиз»
19 января, 19.00 — «XX .Семейная хроника»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
18 января, 19.00 — «Дикарь Forever »
Стоимость билетов — от 180 грн.
Филармония
ул.Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
13, 15, 17 февраля, 19.00 — Хобарт Эрл
14 января, 19.00 — Группа «Resonance»
18 января, 19.00 — Юрий Дикий «Fantasmagoria Recital»
19 января, 19.00 — Сергей Терентьев
Стоимость билетов — от 50 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
18 января, 19.00 — Julinoza «Моє місто»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Куда пойти с ребенком?
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
18 января, 12.00 — «Русалочка»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
18 января, 16.00, 19.00 — «Чиполлино. Огородный переполох»
19 января, 11.00 — «Дюймовочка»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
18 января, 12.00 — «Маугли»
19 января, 12.00 — «Загадка Снежной королевы»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Фото: static.tonkosti.ru
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