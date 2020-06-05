Новости Одессы и Одесской области

Куда сходить в Одессе на досуге: вечер танго и день рождения Пушкина

Куда сходить в Одессе на досуге: вечер танго и день рождения Пушкина

Мы предлагаем вам несколько вариантов проведения выходных с пользой!

Вечер танго для новичков

Уже в эту субботу всех желающих приглашают в Летний театр, чтобы научиться танцевать танго. Это также прекрасная возможность провести свободное время, пообщаться или познакомиться с новыми друзьями. Взамен организаторы музыкальной вечеринки гарантируют пленительную и зажигательную музыку и хорошее настроение.

Когда: 6 июня в 18.00

Где: Летний театр, Горсад

Вход свободный

Праздник Троицы в Южном Подолье

Оправляйтесь в путешествие по Любашесвкому району, чтобы встретить в крае утопающем в зелени и цветах, светлый праздник Троицы.

День Троицыодин из самых важных дней в православии. Он символизирует приход лета и расцвет природы. Особенно чтят этот праздник в Любашевке. Здесь традиционно устраивают разнообразные ярмарки и фестивали. Кроме этого, в районе есть множество достопримечательностей: уникальный природный ландшафт, где встречаются реки Кодыма, Чичиклия и Тилигул, необычные храмы и колоритные усадьбы, а также аппетитная местная кухня, которой следует уделить особое внимание.

Программа мероприятия:

  • 15 — сбор группы (Итальянский бульвар)
  • 30 — выезд
  • 30 — первая остановка в селе Покровка
  • 15 — дегустация улиток в селе Арчепитовка
  • 30 — обед в «Медовых росах»
  • 00 — мастер-класс по плетению венков
  • 00 — выезд в Одессу

Стоимость поездки: 1095 грн. с человека

За подробностями обращаться по телефону (063) 643-60-53.

Отмечаем день рождения Пушкина

В этом году исполнится 221 год со дня рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. А как известно, его творчества стало частью нашего города. Работники Одесского литературного музея (улица Ланжероновская, 2) предлагают вместе почтить память известного поэта и принять участие в торжественной церемонии возложения цветов у памятка Пушкина с чтением стихов. После чего музей зовет к себе в гости, чтобы посетить тематическую экскурсию «Шум, споры — легкое вино» в 13.00 и 15.00.

Когда: 6 июня в 12.00

Где: Думская площадь

Фото: Наблюдатель

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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