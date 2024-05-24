Музыкант, отец и общественный деятель: Олег Скрипка отмечает свое 60-летие

Деятельность Олега Скрипки во время войны в Украине

Скрипка участвует в благотворительных концертах, собирая средства для нужд украинских вооруженных сил и пострадавших от военных действий. Его выступления как внутри страны, так и за ее пределами привлекают внимание к трагедии, развернувшейся в Украине, и способствуют мобилизации международной поддержки.

Кроме того, Олег Скрипка активно сотрудничает с различными волонтерскими организациями, помогая собирать и доставлять гуманитарную помощь в зоны боевых действий и оккупированных территорий. Он также занимается культурной и моральной поддержкой, организовывая музыкальные мероприятия и концерты для украинских военных и граждан, чтобы поднять боевой дух и поддержать людей в трудное время.

Также, Скрипка активно использует свои медийные платформы для информирования мировой общественности о событиях в Украине, призывая к поддержке и солидарности с украинским народом. Его усилия направлены на укрепление национального духа и сопротивления, а также на содействие восстановлению страны после окончания военных действий.

По словам самого Олега Скрипки, «стареть» ему не скучно, ведь рокеры — это «не попса какая-нибудь» и с возрастом они становятся только лучше, как хороший виски. Певец полон сил, житейского опыта и мудрости. Когда развалился Советский Союз и значительная часть украинских граждан начала заниматься челночным бизнесом, пытаясь свести концы с концами, «Вопли Видоплясова» покоряли Европу.

Как появилась группа «Вопли Видоплясова»

В 2024 году легендарный коллектив «ВВ» отмечает 38-летие. Группа основана в 1986-м году и существует до сих пор. В 1987 году «ВВ» дебютировали на фестивале Киевского рок-клуба, где получили приз «Группа года», а «Песней года» стал «Плач Ярославны». Коллектив работает в жанрах — рок, панк-рок, фолк-рок и психоделический рок. За почти 38 лет своего существования «ВВ» выпустили более 20 альбомов.

Название группы «Вопли Видоплясова» нам подсказал Достоевский, он был первым панком предсоветского пространства. Все считают Федора Михайловича психологом и философом, а он просто издевался над людьми. Предложил название Саша Пипа, он сказал, что мы, как Видоплясов Достоевского.

Советский Союз развалился, а у «ВВ» во Франции — «пошла жара». Мы катались по всей Европе. На то время я был чертовски богатым человеком: получал за концерт тысячу долларов, когда снимал квартирку на Отрадном за пять. В Киеве я мог себе позволить все.

О гордости Скрипки

Я горжусь тем, что я сам себя создал как творческую личность. Из человека советского, такого «винтика-шпунтика» большой системы, я превратился в человека творческого. Я сам задумываю свой креатив и сам его реализую. И весь этот путь от «А» до «Я» мне понятен. Плюс уже есть свой продакшн-коллектив. Я его сам собрал, сам создал. Из человека, который разочаровывался и боролся с агрессивной некультурной средой, я превратился в человека, который вокруг себя аккумулирует все больше и больше творческих людей. Я стал тем, кто помогает и идет дальше.

О детях Олега Скрипки

Я воспитываю сыновей — 18-летнего Романа и 16-летнего Устима, — придерживаясь лучших казацких традиций. Они занимаются боевым гопаком, верховой ездой, фехтованием, стрельбой из лука, играют на фортепиано. Потому что для нас образ настоящего украинца — это образ казака. По сути, это воин-рыцарь. Он соблюдает кодекс чести, обладает хорошими манерами, умеет держаться в седле, обращаться с оружием и музицировать.

Дети не отличают традиции от не традиций, они мыслят категориями «интересно» и «неинтересно». Мои сыновья ездят верхом в шароварах, потому что это удобно, а в джинсах нет — они трут и давят. По дому хорошо ходить в свободной вышиванке, потому что это тоже удобно. Но в то же время и я и они прекрасно себя чувствуем в футболках с машинами, мотоциклами, драконами и надписями «Рок-н-ролл».

Воспитанием дочек — пятилетней Олеси и трехлетней Зорианы — занимается жена Наталка.

О языке

Надо было раньше стать культурными людьми, знающими свой собственный язык. И не прикрывать собственную лень и безграмотность — ханжеской толерантностью к языкам. По себе знаю, язык учится два месяца (именно столько времени понадобилось Скрипке, чтобы выучить французский язык — Ред.). Не зная французского языка, вы бы во Франции даже батон не купили, не то что работу найти. Даже улицу бы не прибирали. Поэтому Франция — это сильное государство, а Украина разваливается.

Олег Скрипка о наболевшем