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Новости Одессы и Одесской области

Куда можно улететь из Одессы: перечень прямых зарубежных авиарейсов

Куда можно улететь из Одессы: перечень прямых зарубежных авиарейсов

Сегодня авиаперевозки становятся все более доступны, а потому все более популярны. Не является исключением и Одесса. Наш аэропорт ежегодно увеличивает пассажиропоток, а авиакомпании постоянно расширяют перечень направлений.

Кроме того, в Одессу в последнее время все чаще заходят компании-лоукостеры, которые позволяют летать в разные страны за небольшую плату.

Какие рейсы сегодня можно встретить на табло Одесского аэропорта и какие направления будут открыты в перспективе?

НАПРАВЛЕНИЕ

ПЕРИОД

ДНИ ВЫЛЕТА

АВИАКОМПАНИЯ

Афины, Грецияс 24 апреля 2020вторникJonika Airlines (Украина)
Барселона, Испаниямай — октябрь
среда
суббота
SkyUp (Украина)
Берлин, Германиядо 28.03.2020
понедельник
пятница
Ryanair (Ирландия)

до 28.03.2020

вторник
суббота
Wizz Air (Венгрия)

с 29.03.2020

среда
воскресенье
Братислава, Словакиядо 25.03.2020
среда
воскресенье
Wizz Air (Венгрия)
Будапешт, Венгриядо 28.03.2020
вторник
суббота
Wizz Air (Венгрия)
Ryanair (Ирландия)
Варшава, Польшадо 28.03.2020ежедневноLOT Polish Airlines (Польша)
Вена, Австриядо 27.03.2020
понедельник
среда
пятница
суббота
Austrian Airlines (Австрия)
Вроцлав, Польшадо 28.03.2020субботаRyanair (Ирландия)
до 24.03.2020вторник
до 27.03.2020
понедельник
пятница
Wizz Air (Венгрия)
Гданьск, Польшадо 27.03.2020
понедельник
пятница
Wizz Air (Венгрия)
до 24.03.2020вторникRyanair (Ирландия)
до 28.03.2020суббота
Дубай, Объединенные Арабские Эмиратыдо 28.03.2020
вторник
четверг
суббота
Flydubai (ОАЭ)
Катовице, Польшадо 28.03.2020
вторник
четверг
суббота
Ryanair (Ирландия)
вторник
суббота
Wizz Air (Венгрия)
Краков, Польшадо 22.03.2020воскресеньеRyanair (Ирландия)
до 25.03.2020среда
Ламеция-Терме, Италияс 3 июня по 30 сентября 2020средаSkyUp (Украина)
Минск, Беларусьдо 28.03.2020ежедневноBelavia, Беларусь
Познань, Польшадо 25.03.2020средаRyanair (Ирландия)
до 28.03.2020суббота
Прага, Чехиядо 26.03.2020
понедельник
четверг
Czech Airlines, Чехия
Рига, Латвияс 30 марта 30 мая 2020ежедневно, кроме четверга и воскресеньяAirBaltic, Латвия
с 01 июня по 29 августа 2020ежедневно, кроме воскресенья
Рим, Италияиюль — октябрьвоскресеньеErnest Airlines (Италия)
София, Болгарияапрель — октябрьпонедельникBulgaria Air (Болгария)
Стамбул, Турциядо 27.03.2020
понедельник
среда
пятница
воскресенье
Onur Air (Турция)
до 28.03.2020ежедневноTurkish Airlines (Турция)
до 28.03.2020ежедневноUkraine International Airlines — МАУ (Украина)
до 27.03.2020
понедельник
среда
пятница
воскресенье
Atlasglobal UA (Украина)
Тбилиси, Грузия28.05.20 — 4.10.20
четверг
воскресенье
SkyUp (Украина)
Тель-Авив, Израильдо 26.03.2020ежедневно, кроме пятницы и субботыUkraine International Airlines — МАУ (Украина)
Шарм-эль-Шейх, Турциядо 28.03.2020
вторник
пятница
суббота
Azur Air Ukraine (Украина)
до 27.03.2020
понедельник
пятница
Windrose (Украина)
до 26.03.2020четвергUkraine International Airlines — МАУ (Украина)
до 28.03.2020ежедневно, кроме понедельника и четвергаSkyUp (Украина)

 

*Информацию о рейсах и цены на билеты уточняйте в справочной аэропорта или у представителей авиакомпаний.
Запомните! Предусмотрено два сезонных расписания: зимнее и летнее, поэтому следует всегда уточнять в аэропорту или в авиакомпании.
Совет! Покупать авиабилеты можно максимум за 10 месяцев до вылета. Однако, на практике для полетов, например, в Европу оптимально будет заказывать билета за 3-4 месяца.
Фото: img03.rl0.ru

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