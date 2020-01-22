Куда можно улететь из Одессы: перечень прямых зарубежных авиарейсов

Сегодня авиаперевозки становятся все более доступны, а потому все более популярны. Не является исключением и Одесса. Наш аэропорт ежегодно увеличивает пассажиропоток, а авиакомпании постоянно расширяют перечень направлений.

Кроме того, в Одессу в последнее время все чаще заходят компании-лоукостеры, которые позволяют летать в разные страны за небольшую плату.

Какие рейсы сегодня можно встретить на табло Одесского аэропорта и какие направления будут открыты в перспективе?

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРИОД ДНИ ВЫЛЕТА АВИАКОМПАНИЯ Афины, Греция с 24 апреля 2020 вторник Jonika Airlines (Украина) Барселона, Испания май — октябрь среда суббота SkyUp (Украина) Берлин, Германия до 28.03.2020 понедельник пятница Ryanair (Ирландия) до 28.03.2020 вторник суббота Wizz Air (Венгрия) с 29.03.2020 среда воскресенье Братислава, Словакия до 25.03.2020 среда воскресенье Wizz Air (Венгрия) Будапешт, Венгрия до 28.03.2020 вторник суббота Wizz Air (Венгрия) Ryanair (Ирландия) Варшава, Польша до 28.03.2020 ежедневно LOT Polish Airlines (Польша) Вена, Австрия до 27.03.2020 понедельник среда пятница суббота Austrian Airlines (Австрия) Вроцлав, Польша до 28.03.2020 суббота Ryanair (Ирландия) до 24.03.2020 вторник до 27.03.2020 понедельник пятница Wizz Air (Венгрия) Гданьск, Польша до 27.03.2020 понедельник пятница Wizz Air (Венгрия) до 24.03.2020 вторник Ryanair (Ирландия) до 28.03.2020 суббота Дубай, Объединенные Арабские Эмираты до 28.03.2020 вторник четверг суббота Flydubai (ОАЭ) Катовице, Польша до 28.03.2020 вторник четверг суббота Ryanair (Ирландия) вторник суббота Wizz Air (Венгрия) Краков, Польша до 22.03.2020 воскресенье Ryanair (Ирландия) до 25.03.2020 среда Ламеция-Терме, Италия с 3 июня по 30 сентября 2020 среда SkyUp (Украина) Минск, Беларусь до 28.03.2020 ежедневно Belavia, Беларусь Познань, Польша до 25.03.2020 среда Ryanair (Ирландия) до 28.03.2020 суббота Прага, Чехия до 26.03.2020 понедельник четверг Czech Airlines, Чехия Рига, Латвия с 30 марта 30 мая 2020 ежедневно, кроме четверга и воскресенья AirBaltic, Латвия с 01 июня по 29 августа 2020 ежедневно, кроме воскресенья Рим, Италия июль — октябрь воскресенье Ernest Airlines (Италия) София, Болгария апрель — октябрь понедельник Bulgaria Air (Болгария) Стамбул, Турция до 27.03.2020 понедельник среда пятница воскресенье Onur Air (Турция) до 28.03.2020 ежедневно Turkish Airlines (Турция) до 28.03.2020 ежедневно Ukraine International Airlines — МАУ (Украина) до 27.03.2020 понедельник среда пятница воскресенье Atlasglobal UA (Украина) Тбилиси, Грузия 28.05.20 — 4.10.20 четверг воскресенье SkyUp (Украина) Тель-Авив, Израиль до 26.03.2020 ежедневно, кроме пятницы и субботы Ukraine International Airlines — МАУ (Украина) Шарм-эль-Шейх, Турция до 28.03.2020 вторник пятница суббота Azur Air Ukraine (Украина) до 27.03.2020 понедельник пятница Windrose (Украина) до 26.03.2020 четверг Ukraine International Airlines — МАУ (Украина) до 28.03.2020 ежедневно, кроме понедельника и четверга SkyUp (Украина)

*Информацию о рейсах и цены на билеты уточняйте в справочной аэропорта или у представителей авиакомпаний. Запомните! Предусмотрено два сезонных расписания: зимнее и летнее, поэтому следует всегда уточнять в аэропорту или в авиакомпании. Совет! Покупать авиабилеты можно максимум за 10 месяцев до вылета. Однако, на практике для полетов, например, в Европу оптимально будет заказывать билета за 3-4 месяца. Фото: img03.rl0.ru

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