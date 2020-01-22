Куда можно улететь из Одессы: перечень прямых зарубежных авиарейсов

Сегодня авиаперевозки становятся все более доступны, а потому все более популярны. Не является исключением и Одесса. Наш аэропорт ежегодно увеличивает пассажиропоток, а авиакомпании постоянно расширяют перечень направлений.
Кроме того, в Одессу в последнее время все чаще заходят компании-лоукостеры, которые позволяют летать в разные страны за небольшую плату.
Какие рейсы сегодня можно встретить на табло Одесского аэропорта и какие направления будут открыты в перспективе?
НАПРАВЛЕНИЕ
ПЕРИОД
ДНИ ВЫЛЕТА
АВИАКОМПАНИЯ
|Афины, Греция
|с 24 апреля 2020
|вторник
|Jonika Airlines (Украина)
|Барселона, Испания
|май — октябрь
|SkyUp (Украина)
|Берлин, Германия
|до 28.03.2020
|Ryanair (Ирландия)
до 28.03.2020
с 29.03.2020
|Братислава, Словакия
|до 25.03.2020
|Wizz Air (Венгрия)
|Будапешт, Венгрия
|до 28.03.2020
|Варшава, Польша
|до 28.03.2020
|ежедневно
|LOT Polish Airlines (Польша)
|Вена, Австрия
|до 27.03.2020
|Austrian Airlines (Австрия)
|Вроцлав, Польша
|до 28.03.2020
|суббота
|Ryanair (Ирландия)
|до 24.03.2020
|вторник
|до 27.03.2020
|Wizz Air (Венгрия)
|Гданьск, Польша
|до 27.03.2020
|Wizz Air (Венгрия)
|до 24.03.2020
|вторник
|Ryanair (Ирландия)
|до 28.03.2020
|суббота
|Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
|до 28.03.2020
|Flydubai (ОАЭ)
|Катовице, Польша
|до 28.03.2020
|Ryanair (Ирландия)
|Wizz Air (Венгрия)
|Краков, Польша
|до 22.03.2020
|воскресенье
|Ryanair (Ирландия)
|до 25.03.2020
|среда
|Ламеция-Терме, Италия
|с 3 июня по 30 сентября 2020
|среда
|SkyUp (Украина)
|Минск, Беларусь
|до 28.03.2020
|ежедневно
|Belavia, Беларусь
|Познань, Польша
|до 25.03.2020
|среда
|Ryanair (Ирландия)
|до 28.03.2020
|суббота
|Прага, Чехия
|до 26.03.2020
|Czech Airlines, Чехия
|Рига, Латвия
|с 30 марта 30 мая 2020
|ежедневно, кроме четверга и воскресенья
|AirBaltic, Латвия
|с 01 июня по 29 августа 2020
|ежедневно, кроме воскресенья
|Рим, Италия
|июль — октябрь
|воскресенье
|Ernest Airlines (Италия)
|София, Болгария
|апрель — октябрь
|понедельник
|Bulgaria Air (Болгария)
|Стамбул, Турция
|до 27.03.2020
|Onur Air (Турция)
|до 28.03.2020
|ежедневно
|Turkish Airlines (Турция)
|до 28.03.2020
|ежедневно
|Ukraine International Airlines — МАУ (Украина)
|до 27.03.2020
|Atlasglobal UA (Украина)
|Тбилиси, Грузия
|28.05.20 — 4.10.20
|SkyUp (Украина)
|Тель-Авив, Израиль
|до 26.03.2020
|ежедневно, кроме пятницы и субботы
|Ukraine International Airlines — МАУ (Украина)
|Шарм-эль-Шейх, Турция
|до 28.03.2020
|Azur Air Ukraine (Украина)
|до 27.03.2020
|Windrose (Украина)
|до 26.03.2020
|четверг
|Ukraine International Airlines — МАУ (Украина)
|до 28.03.2020
|ежедневно, кроме понедельника и четверга
|SkyUp (Украина)
- *Информацию о рейсах и цены на билеты уточняйте в справочной аэропорта или у представителей авиакомпаний.
- Запомните! Предусмотрено два сезонных расписания: зимнее и летнее, поэтому следует всегда уточнять в аэропорту или в авиакомпании.
- Совет! Покупать авиабилеты можно максимум за 10 месяцев до вылета. Однако, на практике для полетов, например, в Европу оптимально будет заказывать билета за 3-4 месяца.
- Фото: img03.rl0.ru
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