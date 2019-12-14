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Кто в Украине может получать две пенсии?

Кто в Украине может получать две пенсии?

«Я читал, что лица с инвалидностью с детства, которые получают пенсию по потере кормильца, имеют право одновременно получать и пенсию по инвалидности. Благодаря этой публикации я, как инвалид с детства, смог существенно увеличить размер своей пенсии, перейдя с пенсии по возрасту на пенсию по потере кормильца за погибшего отца. Но у меня появился другой вопрос. В этом же номере газеты есть другая статья. Там сказано, что пенсия по инвалидности ІІ группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту, а если стажа много, то пенсия по инвалидности может быть назначена в размере пенсии по возрасту. Когда я обратился в управление труда и соцзащиты за дополнительной пенсией по инвалидности, то мне сказали, что я буду получать не пенсию, а социальную помощь. Но это выплата для тех, кто не работал, а у меня 47 лет стажа. Справедливо ли это?
Николай Янковец, пгт Народичи, Житомирская обл.»

Напомним нашим читателям, что если пенсионер одновременно имеет право на разные виды пенсии, то назначается только один вид пенсии по его выбору. Исключение сделано только для инвалидов с детства, которые при совпадении ряда условий могут одновременно получать два вида социальных выплат: пенсии по потере кормильца и по инвалидности.

Обычно один вид – пенсия – назначается в Пенсионном фонде, а второй вид – государственная социальная помощь – назначается управлениями социальной защиты. Управление соцзащиты может назначить только так называемую социальную пенсию, то есть государственную социальную помощь.

Фактически вы по-прежнему получаете по вашему выбору только один (более выгодный) вид пенсии и дополнительно имеете право на получение социальной помощи по инвалидности с детства. Обычные пенсионеры такого права не имеют.

Возможно, не совсем справедливо, что ваш огромный стаж сейчас действительно не учитывается при расчете пенсии. Как выяснилось, в вашем случае выгоднее получать пенсию по потере кормильца, а не пенсию по возрасту (или по инвалидности). Но дополнительно к пенсии за погибшего отца вам положена еще и социальная помощь по инвалидности. Это предусмотрено Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: znaj.ua

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