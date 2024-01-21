Новости Одессы и Одесской области

Кто поможет жертве домашнего насилия в Одесской области

Кто поможет жертве домашнего насилия в Одесской области

В случае домашнего насилия жертве бывает трудно обратиться за помощью, ведь агрессором является родной человек, с которым она живет под одной крышей. Кроме того, сдерживать может экономическая зависимость от домашнего тирана и психологическое давление, которое он совершает. В таком случае на сторону жертвы могут стать специалисты мобильной бригады социально-психологической помощи. В Украине таких 109, и семь из них — в Одесской области.

Мобильные бригады работают при поддержке Фонда народонаселения ООН (UNFPA) и других международных организаций. В Одессе деятельность бригад обеспечивает общественное движение «Вера, Надежда, Любовь».

— Еще с советских времен украинцы очень толерантно относятся к фактам домашнего насилия, — говорит координатор мобильных бригад социально-психологической помощи в ОО «ОД «Вера, Надежда, Любовь» Марченко Наталья. — Очень распространенным было подавление любых эмоций. А избитое выражение «бьет — значит любит» у некоторых популярно до сих пор. Но хочется отметить, что наше общество меняется и многие люди уже не готовы мириться с насилием.

Социально-психологическая помощь

На сегодняшний день в Одесской области на профилактическом учете находятся более 7 тысяч человек, совершивших домашнее насилие. Большинство из них — это мужчины. Если об очередном таком факте сообщают специалистам мобильных бригад, они реагируют в соответствии с обстоятельствами, оперативно оказывают психологическую помощь пострадавшим, разъясняют им их права, контактируют с полицией и даже сопровождают в больницу, если есть такая необходимость. Также члены мобильных бригад проводят тренинги для школьников и взрослых — для профилактики тяжелых последствий домашнего насилия.

Обратиться к специалистам мобильной бригады социально-психологической помощи может любой желающий. Помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально.

Контакты мобильных бригад в Одесской области

Одесса

  • ул. Ицхака Рабина, 7, телефон: (063) 20-75-683;
  • ул. Лейтенанта Шмидта, 19, телефон: (098) 05-09-443;
  • с. Авангард, ул. Добрянского, 28, телефон: (063) 21-63-274.

Измаил

Просп. Независимости, 62, телефон: (063) 21-68-775.

Подольск

Ул. Бочковича, 4, телефон: (063) 21-68-791.

Староказачье

Ул. Соборная, 26, телефон: (063) 21-62-948.

Суворово

Ул. Пушкина, 47, телефон: (067) 45-37-728.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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