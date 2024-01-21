Хто допоможе жертві домашнього насильства на Одещині

Мобільні бригади працюють за підтримки Фонду народонаселення ООН (UNFPA) та інших міжнародних організацій. В Одесі діяльність бригад забезпечує громадський рух «Віра, Надія, Любов».

— Ще з радянських часів українці дуже толерантно ставляться до фактів домашнього насильства, — говорить координатор мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в ГО «ГР «Віра, Надія, Любов» Марченко Наталія. — Дуже поширеним було придушення будь-яких емоцій. А заяложений вислів «б’є — значить любить» у декого популярний досі. Але хочеться відзначити, що наше суспільство змінюється і багато людей вже не готові миритись із насильством.

На сьогодні в Одеській області на профілактичному обліку перебувають понад 7 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство. Більшість із них — це чоловіки. Якщо про черговий такий факт повідомляють фахівців мобільних бригад, вони реагують відповідно до обставин, оперативно надають психологічну допомогу постраждалим, роз’яснюють їм їхні права, контактують із поліцією і навіть супроводжують до лікарні, якщо є така потреба. Також члени мобільних бригад проводять тренінги для школярів та дорослих — для профілактики важких наслідків домашнього насильства.

Звернутися до фахівців мобільної бригади соціально-психологічної допомоги може будь-хто. Допомога надається безоплатно і конфіденційно.

Контакти мобільних бригад в Одеській області

Одеса

вул. Іцхака Рабіна, 7, телефон: (063) 20-75-683;

вул. Лейтенанта Шмідта, 19, телефон: (098) 05-09-443;

с. Авангард, вул. Добрянського, 28, телефон: (063) 21-63-274.

Ізмаїл

Просп. Незалежності, 62, телефон: (063) 21-68-775.

Подільськ

Вул. Бочковича, 4, телефон: (063) 21-68-791.

Старокозаче

Вул. Соборна, 26, телефон: (063) 21-62-948.

Суворове

Вул. Пушкіна, 47, телефон: (067) 45-37-728.