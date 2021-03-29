Кто и на какие скидки может претендовать при оплате коммуналки?

В Украине 1,8 миллиона семей получают льготы на коммунальные услуги. В среднем это по 1,1 тысячи гривен. В отличие от субсидиантов, они платят за коммуналку фиксированный процент, а в некоторых случаях могут и вовсе бесплатно пользоваться услугами. Размер скидки составляет от 25% до 100%. Кроме того, отдельные условия есть и для некоторых бюджетников, которые живут и работают в сельской местности. Кто и какие льготы имеет право получить по закону?

Скидка в 25% на коммунальные услуги положена детям войны.

Скидка в 50% на оплату коммуналки положена:

участникам войны;

членам семей умерших (погибших) ветеранов войны и военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали во время прохождения службы;

многодетным семьям;

уволенным военнослужащим, которые получили инвалидность во время службы;

родителям и членам семей граждан, которые умерли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей;

бывшим заключенным концлагерей;

ветеранам воинской службы, ветеранам органов МВД, Нацполиции и других госструктур, их вдовам;

пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС I и II категории.

Ранее мы писали о том, кто может получить субсидию на оплату электроэнергии.

Скидка в 75% на оплату коммуналки положена:

участникам боевых действий;

несовершеннолетним заключенным концлагерей, которые родились в местах принудительного содержания их родителей.

Скидка в 100% на оплату услуг ЖКХ положена:

гражданам с инвалидностью, которую получили вследствие войны;

тем, кто до 14 лет были узниками концлагерей, получили инвалидность в результате общего заболевания.

Также бесплатно могут пользоваться жильем (и не платить за коммуналку) некоторые бюджетные сотрудники, которые проживают в сельской местности, а также пенсионеры, которые раньше работали в определенных сферах и проживают дальше в этих населенных пунктах:

сотрудники библиотек; специалисты по защите растений;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры;

педагоги;

медики и фармацевты.

Ранее мы рассказывали о том, какие новые правила на получение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг вступили в силу в Украине.