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Кто и на какие скидки может претендовать при оплате коммуналки?

Кто и на какие скидки может претендовать при оплате коммуналки?

«Одесская жизнь» разбиралась, кто и какие льготы на оплату коммунальных услуг имеет право получить по закону?

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В Украине 1,8 миллиона семей получают льготы на коммунальные услуги. В среднем это по 1,1 тысячи гривен. В отличие от субсидиантов, они платят за коммуналку фиксированный процент, а в некоторых случаях могут и вовсе бесплатно пользоваться услугами. Размер скидки составляет от 25% до 100%. Кроме того, отдельные условия есть и для некоторых бюджетников, которые живут и работают в сельской местности. Кто и какие льготы имеет право получить по закону?

Скидка в 25% на коммунальные услуги положена детям войны.

Скидка в 50% на оплату коммуналки положена:

  • участникам войны;
  • членам семей умерших (погибших) ветеранов войны и военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали во время прохождения службы;
  • многодетным семьям;
  • уволенным военнослужащим, которые получили инвалидность во время службы;
  • родителям и членам семей граждан, которые умерли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей;
  • бывшим заключенным концлагерей;
  • ветеранам воинской службы, ветеранам органов МВД, Нацполиции и других госструктур, их вдовам;
  • пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС I и II категории.

Ранее мы писали о том, кто может получить субсидию на оплату электроэнергии.

Скидка в 75% на оплату коммуналки положена:

  • участникам боевых действий;
  • несовершеннолетним заключенным концлагерей, которые родились в местах принудительного содержания их родителей.

Скидка в 100% на оплату услуг ЖКХ положена:

  • гражданам с инвалидностью, которую получили вследствие войны;
  • тем, кто до 14 лет были узниками концлагерей, получили инвалидность в результате общего заболевания.

Также бесплатно могут пользоваться жильем (и не платить за коммуналку) некоторые бюджетные сотрудники, которые проживают в сельской местности, а также пенсионеры, которые раньше работали в определенных сферах и проживают дальше в этих населенных пунктах:

  • сотрудники библиотек; специалисты по защите растений;
  • сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры;
  • педагоги;
  • медики и фармацевты.

Ранее мы рассказывали о том, какие новые правила на получение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг вступили в силу в Украине.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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