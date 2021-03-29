Кто и на какие скидки может претендовать при оплате коммуналки?

«Одесская жизнь» разбиралась, кто и какие льготы на оплату коммунальных услуг имеет право получить по закону?
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В Украине 1,8 миллиона семей получают льготы на коммунальные услуги. В среднем это по 1,1 тысячи гривен. В отличие от субсидиантов, они платят за коммуналку фиксированный процент, а в некоторых случаях могут и вовсе бесплатно пользоваться услугами. Размер скидки составляет от 25% до 100%. Кроме того, отдельные условия есть и для некоторых бюджетников, которые живут и работают в сельской местности. Кто и какие льготы имеет право получить по закону?
Скидка в 25% на коммунальные услуги положена детям войны.
Скидка в 50% на оплату коммуналки положена:
- участникам войны;
- членам семей умерших (погибших) ветеранов войны и военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали во время прохождения службы;
- многодетным семьям;
- уволенным военнослужащим, которые получили инвалидность во время службы;
- родителям и членам семей граждан, которые умерли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей;
- бывшим заключенным концлагерей;
- ветеранам воинской службы, ветеранам органов МВД, Нацполиции и других госструктур, их вдовам;
- пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС I и II категории.
Ранее мы писали о том, кто может получить субсидию на оплату электроэнергии.
Скидка в 75% на оплату коммуналки положена:
- участникам боевых действий;
- несовершеннолетним заключенным концлагерей, которые родились в местах принудительного содержания их родителей.
Скидка в 100% на оплату услуг ЖКХ положена:
- гражданам с инвалидностью, которую получили вследствие войны;
- тем, кто до 14 лет были узниками концлагерей, получили инвалидность в результате общего заболевания.
Также бесплатно могут пользоваться жильем (и не платить за коммуналку) некоторые бюджетные сотрудники, которые проживают в сельской местности, а также пенсионеры, которые раньше работали в определенных сферах и проживают дальше в этих населенных пунктах:
- сотрудники библиотек; специалисты по защите растений;
- сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры;
- педагоги;
- медики и фармацевты.
Ранее мы рассказывали о том, какие новые правила на получение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг вступили в силу в Украине.