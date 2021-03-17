Пошел восьмой год, как Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел незаконный референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия «включила» Крым в свой состав, то есть аннексировала. Последовательно отказываясь мириться с таким положением вещей, Украина пытается вернуть свою территорию.

26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, — Ирина Веригина встретила в Чонгаре — пункте пропуска на административной границе между Херсонской областью и Крымом, которая по факту работает как государственная: «Там подняли прямо на админгранице украинский флаг, и та сторона видела, что Украина борется, и мы никогда не признаем, что Крым — это не Украина» (на заглавном фото). Около полугода Ирина Веригина является представителем украинского омбудсмена в Крыму. Офис уполномоченного уже около семи лет фиксирует нарушения этих прав на полуострове. Самый свежий эпизод датирован 9 марта: два человека в Симферополе были арестованы за то, что они возлагали цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Удается ли сделать что-то большее, чем просто зафиксировать нарушения? Таким был первый из наших многочисленных вопросов к представителю украинского омбудсмена в Крыму.

Досье «ОЖ»

Ирина Веригина — украинский общественный и государственный деятель.

C 10 мая по 15 сентября 2014 года — и. о. председателя Луганской областной государственной администрации.

С 8 сентября 2020 года — представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя.

После оккупации в Крыму отбирают имущество и землю

— К сожалению, сейчас ни у нас, ни у международных наблюдателей нет возможности попасть на оккупированные территории, потому что оккупант не пускает туда ни мониторинговые миссии ООН, ни представителей ОБСЕ. Наш омбудсмен обратилась еще четыре месяца назад к Татьяне Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ. — Прим. ред.) с просьбой, чтобы ей дали разрешение посетить наших политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, но ответа не было. Пока мы просто фиксируем нарушения через наши источники, которые есть на территории Крыма.

— У вас есть данные, сколько сейчас крымчан стали гражданами РФ, сколько остаются гражданами Украины?

— Сначала я хотела бы привести другие цифры: за семь лет 50 тысяч граждан Украины для того, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье, уехали из Крыма на континентальную Украину. За это же время более пяти тысяч гражданских лиц, в нарушение протокола №4 европейской Конвенции защиты прав человека, были насильно депортированы из Крыма. Из тех, кто остался, где-то 90% вынужденно получили оккупационные паспорта. Потому что иначе нет возможности оставаться на территории Крыма и даже получить медицинскую помощь. А сейчас — по одному из законов Путина — у людей, если они не являются гражданами РФ, будут забирать имущество, земельные участки. И поэтому люди для того, чтобы не потерять свое имущество, или продают его, или получают российское гражданство.

— Это реально сейчас — продать имущество в Крыму, если человек хочет поступить именно таким образом?

— Продать — реально, но вопрос — по какой цене? За нормальную цену — сложно. Да и заехать сейчас на территорию полуострова из-за ограничений оккупанта практически невозможно.

— В поле зрения омбудсмена находятся только граждане Украины или же и те люди, которые получили российские паспорта?

— Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека, в том числе и тех, которые находятся на временно оккупированной территории. Мы не признаем получение этих паспортов и навязанное гражданство, потому что они являются гражданами Украины.

— А кто платит пенсии крымским пенсионерам, которые, как мы видим, преимущественно являются обладателями российских паспортов?

— Пенсионеры, которые живут на территории Крыма, получают российскую пенсию, потому что Россия считает их своими гражданами, хотя Украина так не считает. Однако есть и люди, которые приезжают на территорию, подконтрольную Украине, оформляются здесь как внутренне перемещенные лица — они получают и пенсии, и пособия как внутренне перемещенные лица.

С поправкой на коронавирус

— Очень серьезная ситуация с коронавирусом, — продолжает Ирина Веригина, — мы фиксируем случаи, когда людей старшего возраста в больницы не берут. Не хватает лекарств для лечения коронавирусных больных. Люди на пропускных пунктах рассказывают, что зачастую лекарства, которые они везут в Крым, российский оккупант забирает на границе.

— Но Вы сообщали, что есть проблема по функционированию пунктов тестирования на нашей стороне?

— Да, в Чонгаре мы обнаружили, что экспресс-тесты на коронавирус делают до 16.00, а пункт пропуска работает круглосуточно. Мы дали предписание организовать круглосуточное тестирование. В Каланчаке надо было решить вопрос с подвозом медиков на пункт пропуска, чтобы не заставлять людей ехать в Каланчакскую больницу для сдачи тестов. Мы сделали соответствующее обращение в Херсонскую ОГА.

— Есть ли еще какие-то сложности, связанные с коронавирусом?

— Да, в связи с эпидемией оккупанты резко ограничили передвижение на админгранице с Украиной. Человеку разрешают только один раз в течение карантина пересечь эту границу. Исключение только для поездок к близким родственникам, по сути, только детей к родителям и наоборот. Для бабушек-дедушек и братьев-сестер исключение уже не делается. Я думаю, что это также элемент гибридной войны, ведь, несмотря на эпидемию, люди с территории России могут ездить по всему миру. Усугубляет проблему и то, что российская пропаганда нагнетает обстановку, рассказывая, что тут людей не будут принимать. В то же время Украина никак не препятствует пересечению админграницы ни в одном, ни в другом направлении. Правительство Украины разрешило абитуриентам с оккупированных территорий, независимо от того, какой у них паспорт, поступать в украинские вузы без сдачи ВНО, через образовательные центры Крым-Украина. Многие абитуриенты поступают здесь, на материковой части Украины — в Херсон, Киев, другие города, но они понимают, что дальше видеться с родителями им будет довольно сложно.

Водный удар

— До оккупации Крыма почти 85% воды приходило в Крым с территории материковой части Украины, — рассказывает Ирина Веригина. — После временной оккупации полуострова Украина перекрыла воду, и я считаю — это правильно, ведь жизнедеятельность той территории, которая была оккупирована, должен обеспечивать оккупант — об этом говорит 4-я Женевская конвенция, которую подписала в том числе и Россия. Мы видим, что сегодня есть сложная проблема с водообеспечением полуострова. Оккупант пытается забрать всю воду, которая есть на территории полуострова, из всех водохранилищ и водоемов. Водоемы мелеют и даже исчезают, и это — экологическая катастрофа. Сокращена также подача воды для жителей Крыма, по графику получают воду жители Симферополя, Ялты, Алушты. Очень часто нам люди звонят и рассказывают о том, что из крана течет не вода, а какая-то коричневая жидкость. Оккупант пытается решить этот вопрос — сейчас они хотят сделать опреснение воды, но мы знаем, что Российская Федерация находится под санкциями, завозить оборудование из Европы на территорию Крыма они не смогут. А если даже и запустят опреснение, то соляной раствор будут выбрасывать на берег, и это опять путь к экологической катастрофе.

— Не получается ли так, что наша страна вынуждена действовать по принципу «чем хуже жизнь на полуострове — тем лучше», и тем, возможно, провоцирует неприязнь крымчан к Украине?

— Россия — агрессор, который захватил нашу украинскую землю, нарушая все международные права. Они исковеркали судьбы тысячам украинских граждан. Офис омбудсмена постоянно информирует международное сообщество о нарушениях прав человека на полу­острове. Украина должна предпринимать меры для повышения цены оккупации, чтоб агрессор понимал, что оккупация для него — это бремя, и бремя очень серьезное. Поэтому Украина обращается к мировому сообществу с просьбой усилить санкции против России в связи с оккупацией Крыма, чтобы бремя это стало просто непосильным.

Ранее мы рассказывали, что ВР Украины назвала одну из причин трагедии Революции Достоинства, аннексии Крыма и войны на Донбассе.