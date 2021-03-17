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Семь лет Украина без Крыма. Как он без нас?

Семь лет Украина без Крыма. Как он без нас?

Пошел восьмой год, как Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел незаконный референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия «включила» Крым в свой состав, то есть аннексировала. Последовательно отказываясь мириться с таким положением вещей, Украина пытается вернуть свою территорию.

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26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, — Ирина Веригина встретила в Чонгаре — пункте пропуска на административной границе между Херсонской областью и Крымом, которая по факту работает как государственная: «Там подняли прямо на админгранице украинский флаг, и та сторона видела, что Украина борется, и мы никогда не признаем, что Крым — это не Украина» (на заглавном фото). Около полугода Ирина Веригина является представителем украинского омбудсмена в Крыму. Офис уполномоченного уже около семи лет фиксирует нарушения этих прав на полуострове. Самый свежий эпизод датирован 9 марта: два человека в Симферополе были арестованы за то, что они возлагали цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Удается ли сделать что-то большее, чем просто зафиксировать нарушения? Таким был первый из наших многочисленных вопросов к представителю украинского омбудсмена в Крыму.

Ирина ВеригинаДосье «ОЖ»

Ирина Веригинаукраинский общественный и государственный деятель.
C 10 мая по 15 сентября 2014 года — и. о. председателя Луганской областной государственной администрации.
С 8 сентября 2020 года — представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя.

После оккупации в Крыму отбирают имущество и землю

— К сожалению, сейчас ни у нас, ни у международных наблюдателей нет возможности попасть на оккупированные территории, потому что оккупант не пускает туда ни мониторинговые миссии ООН, ни представителей ОБСЕ. Наш омбудсмен обратилась еще четыре месяца назад к Татьяне Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ. — Прим. ред.) с просьбой, чтобы ей дали разрешение посетить наших политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, но ответа не было. Пока мы просто фиксируем нарушения через наши источники, которые есть на территории Крыма.

— У вас есть данные, сколько сейчас крымчан стали гражданами РФ, сколько остаются гражданами Украины?

— Сначала я хотела бы привести другие цифры: за семь лет 50 тысяч граждан Украины для того, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье, уехали из Крыма на континентальную Украину. За это же время более пяти тысяч гражданских лиц, в нарушение протокола №4 европейской Конвенции защиты прав человека, были насильно депортированы из Крыма. Из тех, кто остался, где-то 90% вынужденно получили оккупационные паспорта. Потому что иначе нет возможности оставаться на территории Крыма и даже получить медицинскую помощь. А сейчас — по одному из законов Путина — у людей, если они не являются гражданами РФ, будут забирать имущество, земельные участки. И поэтому люди для того, чтобы не потерять свое имущество, или продают его, или получают российское гражданство.

— Это реально сейчас — продать имущество в Крыму, если человек хочет поступить именно таким образом?

— Продать — реально, но вопрос — по какой цене? За нормальную цену — сложно. Да и заехать сейчас на территорию полуострова из-за ограничений оккупанта практически невозможно.

— В поле зрения омбудсмена находятся только граждане Украины или же и те люди, которые получили российские паспорта?

— Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека, в том числе и тех, которые находятся на временно оккупированной территории. Мы не признаем получение этих паспортов и навязанное гражданство, потому что они являются гражданами Украины.

— А кто платит пенсии крымским пенсионерам, которые, как мы видим, преимущественно являются обладателями российских паспортов?

— Пенсионеры, которые живут на территории Крыма, получают российскую пенсию, потому что Россия считает их своими гражданами, хотя Украина так не считает. Однако есть и люди, которые приезжают на территорию, подконтрольную Украине, оформляются здесь как внутренне перемещенные лица — они получают и пенсии, и пособия как внутренне перемещенные лица.

С поправкой на коронавирус

7 лет оккупации Крыма Чонгар

— Очень серьезная ситуация с коронавирусом, — продолжает Ирина Веригина, — мы фиксируем случаи, когда людей старшего возраста в больницы не берут. Не хватает лекарств для лечения коронавирусных больных. Люди на пропускных пунктах рассказывают, что зачастую лекарства, которые они везут в Крым, российский оккупант забирает на границе.

— Но Вы сообщали, что есть проблема по функционированию пунктов тестирования на нашей стороне?

— Да, в Чонгаре мы обнаружили, что экспресс-тесты на коронавирус делают до 16.00, а пункт пропуска работает круглосуточно. Мы дали предписание организовать круглосуточное тестирование. В Каланчаке надо было решить вопрос с подвозом медиков на пункт пропуска, чтобы не заставлять людей ехать в Каланчакскую больницу для сдачи тестов. Мы сделали соответствующее обращение в Херсонскую ОГА.

— Есть ли еще какие-то сложности, связанные с коронавирусом?

— Да, в связи с эпидемией оккупанты резко ограничили передвижение на админгранице с Украиной. Человеку разрешают только один раз в течение карантина пересечь эту границу. Исключение только для поездок к близким родственникам, по сути, только детей к родителям и наоборот. Для бабушек-дедушек и братьев-сестер исключение уже не делается. Я думаю, что это также элемент гибридной войны, ведь, несмотря на эпидемию, люди с территории России могут ездить по всему миру. Усугубляет проблему и то, что российская пропаганда нагнетает обстановку, рассказывая, что тут людей не будут принимать. В то же время Украина никак не препятствует пересечению админграницы ни в одном, ни в другом направлении. Правительство Украины разрешило абитуриентам с оккупированных территорий, независимо от того, какой у них паспорт, поступать в украинские вузы без сдачи ВНО, через образовательные центры Крым-Украина. Многие абитуриенты поступают здесь, на материковой части Украины — в Херсон, Киев, другие города, но они понимают, что дальше видеться с родителями им будет довольно сложно.

Водный удар

— До оккупации Крыма почти 85% воды приходило в Крым с территории материковой части Украины, — рассказывает Ирина Веригина. — После временной оккупации полуострова Украина перекрыла воду, и я считаю — это правильно, ведь жизнедеятельность той территории, которая была оккупирована, должен обеспечивать оккупант — об этом говорит 4-я Женевская конвенция, которую подписала в том числе и Россия. Мы видим, что сегодня есть сложная проблема с водообеспечением полуострова. Оккупант пытается забрать всю воду, которая есть на территории полуострова, из всех водохранилищ и водоемов. Водоемы мелеют и даже исчезают, и это — экологическая катастрофа. Сокращена также подача воды для жителей Крыма, по графику получают воду жители Симферополя, Ялты, Алушты. Очень часто нам люди звонят и рассказывают о том, что из крана течет не вода, а какая-то коричневая жидкость. Оккупант пытается решить этот вопрос — сейчас они хотят сделать опреснение воды, но мы знаем, что Российская Федерация находится под санкциями, завозить оборудование из Европы на территорию Крыма они не смогут. А если даже и запустят опреснение, то соляной раствор будут выбрасывать на берег, и это опять путь к экологической катастрофе.

— Не получается ли так, что наша страна вынуждена действовать по принципу «чем хуже жизнь на полуострове — тем лучше», и тем, возможно, провоцирует неприязнь крымчан к Украине?

— Россия — агрессор, который захватил нашу украинскую землю, нарушая все международные права. Они исковеркали судьбы тысячам украинских граждан. Офис омбудсмена постоянно информирует международное сообщество о нарушениях прав человека на полу­острове. Украина должна предпринимать меры для повышения цены оккупации, чтоб агрессор понимал, что оккупация для него — это бремя, и бремя очень серьезное. Поэтому Украина обращается к мировому сообществу с просьбой усилить санкции против России в связи с оккупацией Крыма, чтобы бремя это стало просто непосильным.

Ранее мы рассказывали, что ВР Украины назвала одну из причин трагедии Революции Достоинства, аннексии Крыма и войны на Донбассе.

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Иван Шевчук ПРОФИЛЬ

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