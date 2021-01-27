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Снегопад по-одесски: как преобразились старые дворики (фоторепортаж)

Снегопад по-одесски: как преобразились старые дворики (фоторепортаж)

Снег однажды задумался и вспомнил, что не бывал в Одессе пару лет (за мелким исключением), да и решил в январе 2021 года наверстать упущенное. Снег повалил ну очень щедро в третий раз за этот год – мокрый, «густой» и очень обильный.

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И вот пока прохожие на улицах пытаются перепрыгнуть через снежно-водные препятствия, не намочив ноги (что, кстати, никак не удается), самое время заглянуть в старые притихшие одесские дворики.

Снегопад совершил очередное чудо: разрисовал одесские дворы так, что они вдруг стали удивительно походить друг на друга.

Куда ни заглянешь – везде машины, укутанные снегом, белые «полотнища» на крышах и земле (асфальте, плитке – кому как повезло) и поразительная тишина. Кто на работе, кто нос из дому боится высунуть.

Впрочем, надо только приглядеться: все дворики видоизменились, но каждый все равно хорош по-своему. Где-то дети лепят снеговиков, где-то местные «достопримечательности» дорисованы-долеплены тем же снегопадом, а есть такие «картинки», которые кажутся ну просто нереально красивыми.

Прогуляемся по заснеженным старым одесским дворикам? Ну а если не прогуляемся, то хотя бы заглянем? Поверьте, таки есть что посмотреть!

Одесские дворики зимой, снег
Одесские дворики зимой, окна
Одесские дворики зимой, дома
Одесские дворики зимой, машины
Одесские дворики зимой, приемная психолога
Одесские дворики зимой, авто
Одесские дворики зимой, ветки
Одесские дворики зимой, дерево
Одесские дворики зимой, кошкин дом
Одесские дворики зимой, окна, балкон
Одесские дворики зимой, авто, жилец
Одесские дворики зимой, переулок
Одесские дворики зимой, арка
Одесские дворики зимой, еще одна арка
Одесские дворики зимой, вывеска Нотариус спряталась
Одесские дворики зимой, балкон
Одесские дворики зимой, украинский дворик
Одесские дворики зимой, ступеньки
зимний одесский дворик
в зимнем одесском дворике
Одесские дворики зимой, домик и скамейка
Одесские дворики зимой, скамейка
Одесские дворики зимой, проезд, авто
Одесские дворики зимой, балконы
Одесские дворики зимой, деревья
заснеженный одесский дворик
Одесские дворики зимой, ограда
Одесские дворики зимой, дверь и скамейка
Одесские дворики зимой, фрукты в клетке
Одесские дворики зимой, бюст
Одесские дворики зимой, дети
Одесские дворики зимой, машины в снегу
Одесские дворики зимой, коробки
Одесские дворики зимой, черный кот
Одесские дворики зимой, дерево, ограда
Одесские дворики зимой, навес

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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