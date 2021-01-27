Снегопад по-одесски: как преобразились старые дворики (фоторепортаж)

Снег однажды задумался и вспомнил, что не бывал в Одессе пару лет (за мелким исключением), да и решил в январе 2021 года наверстать упущенное. Снег повалил ну очень щедро в третий раз за этот год – мокрый, «густой» и очень обильный.

И вот пока прохожие на улицах пытаются перепрыгнуть через снежно-водные препятствия, не намочив ноги (что, кстати, никак не удается), самое время заглянуть в старые притихшие одесские дворики.

Снегопад совершил очередное чудо: разрисовал одесские дворы так, что они вдруг стали удивительно походить друг на друга.

Куда ни заглянешь – везде машины, укутанные снегом, белые «полотнища» на крышах и земле (асфальте, плитке – кому как повезло) и поразительная тишина. Кто на работе, кто нос из дому боится высунуть.

Впрочем, надо только приглядеться: все дворики видоизменились, но каждый все равно хорош по-своему. Где-то дети лепят снеговиков, где-то местные «достопримечательности» дорисованы-долеплены тем же снегопадом, а есть такие «картинки», которые кажутся ну просто нереально красивыми.

Прогуляемся по заснеженным старым одесским дворикам? Ну а если не прогуляемся, то хотя бы заглянем? Поверьте, таки есть что посмотреть!

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