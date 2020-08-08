«Коварная» зелень с огорода — в чем ее вред и польза?

Свежая зелень — это кладезь минералов и витаминов, необходимых для здорового функционирования желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и желчевыводящей системы и, конечно же, для крепкого иммунитета. Однако не все травы с огорода положительно влияют на наше здоровье. Есть случаи, когда лакомиться свежей зеленью не так уж и полезно.

Зеленая полезность

Петрушка — может применяться, как противовоспалительное средство. Обладает противоопухолевым эффектом. В ней содержатся витамины С, А, В1 и В2, каротин, калий, магний и железо, которые необходимы для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Зеленый лук — содержит витамины A, C, E, B1, B2, B5, калий, натрий, марганец, фосфор, цинк и железо. Помогает справиться с простудными заболеваниями, улучшает работу пищеварительной системы и защищает сетчатку глаза от повреждений, улучшает зрение.

Укроп — в составе витамины А и С, калий, кальций и железо. Укроп расширяет сосуды, помогает переносить жару, полезен при бессоннице, нарушениях метаболизма и необходим для восстановления флоры кишечника.

Щавель — содержит большое количество гиперозида и рутозида, которые защищают слизистую оболочку органов ЖКТ. Уменьшает проницаемость капилляров и вен. В щавеле также есть яблочная кислота, которая помогает ускорить обмен веществ и очистить печень.

Кинза — богата рамнетином. Этот редкий в природе пигмент делает пряную траву натуральным противогрибковым средством.

Фенхель (аптечный укроп) — оказывает отхаркивающее и седативное действие, расширяет сосуды, оказывают противорвотное, спазмолитическое и мочегонное действие. Фенхель полезен при проблемах с желудком.

Листовые салаты — содержат различные каротиноиды. Эти элементы работают как антиоксиданты, очищают сосуды от холестерина и уменьшают риск развития ишемической болезни сердца.

Мангольд (листовая свекла) — уникальная зелень, в которой есть сиринговая кислота. Вещество помогает нормализовать уровень сахара в крови и замедлить усвоение углеводной пищи.

Шпинат — отличается высоким содержанием апигенина, который оказывает успокоительное действие на нервную систему. Регулярное употребление шпината предотвращает развитие злокачественных опухолей.

Сельдерей — считается природным источником кемпферола. Способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, повышает устойчивость организма к действию аллергенов.

Кому противопоказано?

Возможно, это прозвучит странно, но употребление зелени нежелательно, если имеются:

Сердечно-сосудистые заболевания. В зелени содержится много витамина K, усиливающего свертываемость крови, что несовместимо с приемом антикоагулянтов. Чтобы не провоцировать образование тромбов, рекомендуется исключить из рациона базилик, лук-порей, листовой салат и другие продукты, содержащие много хлорофилла;

Панкреатит, язва, гастрит и холецистит. Пациенты с этими заболеваниями нуждаются в определенной диете. Укроп, петрушку, зеленый лук, щавель им можно употреблять только после термической обработки. Иначе богатая эфирными маслами зелень будет раздражать желчевыводящую и пищеварительную систему и способствовать выбросу желчи;

Подагра. Тем, кто страдает болезнью суставов и тканей из-за нарушения обмена веществ в организме, советуют воздерживаться от употребления горьких трав: листьев щавеля и салата, стеблей ревеня, зелени шпината — из-за высокого содержания в них щавельной кислоты.