Новости Одессы и Одесской области

Коты, суп «от Тети Сони» и лужи на брусчатке: где искать Одессу в Ужгороде (фоторепортаж)

Коты, суп «от Тети Сони» и лужи на брусчатке: где искать Одессу в Ужгороде (фоторепортаж)

Расстояние от нашего города до Ужгорода – тысяча километров. Но даже в столице Закарпатья можно найти немного Одессы. Надо лишь немного отойти от старого туристического центра и найти улицу Одесскую.
Мы продолжаем рассказывать об одесских топонимах в других городах Украины и мира.

«Одесский квартал» в Закарпатье

К сожалению, на улице Одесской не растут сакуры, здесь нет памятников архитектуры, мини-скульптур и других изюминок, которыми славится столица Закарпатья. Кажется, единственное, чем она интересна, так это своей формой подковы. Таким образом, улица образует своеобразный «одесский квартал». Местные краеведы затруднились рассказать, почему именно она находится в этом районе – недалеко от железнодорожного вокзала. Известно лишь, что в новые пятиэтажные хрущевки в начале шестидесятых заселяли железнодорожников.

Улица Одесская в Ужгороде на карте

Читайте также: Между вокзалом и кладбищем: есть ли Одесса на Одесской улице в Париже

Длина Одесской – чуть больше километра и пройти ее неспешным шагом можно за пятнадцать минут. Улица выглядит не очень шумной, однако здесь находится несколько учреждений, а в самом начале лежит старинная брусчатка, которая, как и в Одессе, образует провалы и ямы, в которых образуются огромные лужи.

Улица Одесская в Ужгороде, брусчатка и лужи

Но прохожих встречает не только брусчатка, но и многоэтажная и многолетняя недостройка. Во дворах можно встретить ленивых кошек, которые греются на солнце, сохнущее на окнах белье, пляжные зонтики и уютные уголки для отдыха, сделанные руками местных жителей. Атмосфера этого микрорайона чем-то похожа на дворы наших Черемушек.

Улица Одесская в Ужгороде,
Улица Одесская в Ужгороде, дом
Улица Одесская в Ужгороде, табличка
Улица Одесская в Ужгороде, брусчатка
Улица Одесская в Ужгороде
Улица Одесская в Ужгороде, газон
Улица Одесская в Ужгороде, жилой дом
Улица Одесская в Ужгороде, школа
Улица Одесская в Ужгороде, номер дома
Улица Одесская в Ужгороде, аллея
Улица Одесская в Ужгороде, еще одна табличка
Улица Одесская в Ужгороде, дворик
Улица Одесская в Ужгороде, кот
Улица Одесская в Ужгороде, забор
Улица Одесская в Ужгороде, авто

Первые номера улицы – это небольшие двух-трех этажные дома, тонущие среди большого количества деревьев. В них в большинстве своем находятся учреждения и офисы частных фирм. Внутри квартала – хороший большой детский учебный комплекс начальной школы. На пересечении с улицей Тихого есть два небольших бара «для своих», а чуть дальше – супермаркет, гостиница и пиццерия «Антонио».

Улица Одесская в Ужгороде, кафе-отель

Супермаркет — кафе — отель Антонио

Еще по теме: Одесса на карте Киева: какие одесские названия можно найти в столице?

Улица Одесская в Ужгороде

Начальная школа

Одесские вина и продукты в Ужгороде

В супермаркете глаз любого одессита порадуют знакомые продукты из Одессы и Одесской области. Так, на полках, наряду с венгерскими и словацкими товарами можно найти рыбные консервы из Одесщины, соки и детское питание одесского консервного завода, культовые супы в брикетах «от Тети Сони», вина Bolgrad и игристое Odessa.

Одесские продукты в Ужгород, игристое

Одесские продукты в Ужгороде, вино
Одесские продукты в Ужгороде, супы
Одесские продукты в Ужгороде, детское питание
Одесские продукты в Ужгороде, консервы

Кстати, такое представление одесских продуктов можно найти почти в любом супермаркете Ужгорода. В этот список можно добавить еще бренди от «Шабо» и вина Колонист в специализированном магазине «Сырье». А еще местные хозяйки закатывают карпатские белые и другие грибы крышками именно одесского производства.

Одесса в Ужгороде, закатка

В следующий раз мы отправимся в Буковину, в город Черновцы.

Фото автора

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua