Коты, суп «от Тети Сони» и лужи на брусчатке: где искать Одессу в Ужгороде (фоторепортаж)

«Одесский квартал» в Закарпатье

К сожалению, на улице Одесской не растут сакуры, здесь нет памятников архитектуры, мини-скульптур и других изюминок, которыми славится столица Закарпатья. Кажется, единственное, чем она интересна, так это своей формой подковы. Таким образом, улица образует своеобразный «одесский квартал». Местные краеведы затруднились рассказать, почему именно она находится в этом районе – недалеко от железнодорожного вокзала. Известно лишь, что в новые пятиэтажные хрущевки в начале шестидесятых заселяли железнодорожников.

Длина Одесской – чуть больше километра и пройти ее неспешным шагом можно за пятнадцать минут. Улица выглядит не очень шумной, однако здесь находится несколько учреждений, а в самом начале лежит старинная брусчатка, которая, как и в Одессе, образует провалы и ямы, в которых образуются огромные лужи.

Но прохожих встречает не только брусчатка, но и многоэтажная и многолетняя недостройка. Во дворах можно встретить ленивых кошек, которые греются на солнце, сохнущее на окнах белье, пляжные зонтики и уютные уголки для отдыха, сделанные руками местных жителей. Атмосфера этого микрорайона чем-то похожа на дворы наших Черемушек.

Первые номера улицы – это небольшие двух-трех этажные дома, тонущие среди большого количества деревьев. В них в большинстве своем находятся учреждения и офисы частных фирм. Внутри квартала – хороший большой детский учебный комплекс начальной школы. На пересечении с улицей Тихого есть два небольших бара «для своих», а чуть дальше – супермаркет, гостиница и пиццерия «Антонио».

Одесские вина и продукты в Ужгороде

В супермаркете глаз любого одессита порадуют знакомые продукты из Одессы и Одесской области. Так, на полках, наряду с венгерскими и словацкими товарами можно найти рыбные консервы из Одесщины, соки и детское питание одесского консервного завода, культовые супы в брикетах «от Тети Сони», вина Bolgrad и игристое Odessa.

Кстати, такое представление одесских продуктов можно найти почти в любом супермаркете Ужгорода. В этот список можно добавить еще бренди от «Шабо» и вина Колонист в специализированном магазине «Сырье». А еще местные хозяйки закатывают карпатские белые и другие грибы крышками именно одесского производства.

В следующий раз мы отправимся в Буковину, в город Черновцы.

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