Коти, суп «від Тьоті Соні» та калюжі на бруківці: де шукати Одесу в Ужгороді (фоторепортаж)

«Одеський квартал» в Закарпатті

На жаль на вулиці Одеській не ростуть сакури, тут немає памʼяток архітектури, мініскульптур та інших родзинок, якими славиться столиця Закарпаття. Здається, єдине, чим вона цікава, так це – своєю формою підкови. Таким чином, вулиця утворює своєрідний «одеський квартал». Місцеві краєзнавці не змогли розповісти, чому саме вона знаходиться в цьому районі – недалеко від залізничного вокзалу. Відомо лише, що в нові пʼятиповерхові «хрущовки» на початку шістдесятих заселяли залізничників.

Довжина Одеської – трохи більше кілометру і пройти її неспішним кроком можна за пʼятнадцять хвилин. Вулиця виглядає не дуже шумною, однак тут знаходиться декілька установ, а на самому початку лежить старовинна бруківка, яка як і в Одесі утворює провали та ями, в яких утворюються величезні калюжі.

Але не лише бруківка зустрічає перехожих, а й багатоповерхова і багаторічна недобудова. У дворах можна зустріти лінивих котів, які гріються на сонці, білизну, яка сохне на вікнах, пляжні парасольки та затишні куточки для відпочинку, зроблені руками місцевих жителів. Атмосфера цього мікрорайону чимось нагадує двори наших Черемушек.

Перші номери вулиці – це невеликі двох-трьох поверхові будинки, які тонуть серед великої кількості дерев. В них здебільшого знаходяться установи та офіси приватних фірм. Всередині кварталу – гарний великий дитячий навчальний комплекс початкової школи. На перетині з вулицею Тихого є два невеликі бари «для своїх», а трохи далі – супермаркет, готель та піцерія «Антоніо».

Одеські вина та продукти в Ужгороді

В супермаркеті око будь-якого одесита потішать знайомі продукти з Одеси та Одеської області. Так, на полицях, поряд з угорськими та словацькими товарами можна знайти рибні консерви з Одещини, соки та дитяче харчування одеського консервного заводу, культові супи в брикетах від «Тьоті Соні», вина Bolgrad та ігристе Odessa.

До речі, таку представленість одеських продуктів можна знайти майже в будь-якому супермаркеті Ужгорода. До цього переліку можна додати ще бренді від «Шабо» та вина Колоніст в спеціалізованому магазині «Сировина». А ще, місцеві господині, закатують карпатські білі та інші гриби кришками саме одеського виробництва.

Наступного разу ми відправимось до Буковини, в місто Чернівці.

Фото авторки