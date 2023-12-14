«Корички»: рецепт болгарских сладостей от участницы певческого коллектива из Арциза

Декабрь – месяц, который приносит в наши дома немного волшебства. С елочных игрушек стряхивается пыль, дети ждут подарков, а взрослые готовятся их дарить. А из некоторых окон уже слышны звуки Рождественских колядок.

Поет колядки и готовит «корички»

Такие сегодня активно поют участники аматорской группы «Певческое созвездие» из города Арциз под руководством Николая Ивановича Дмитрова.

Коллектив работает с 2017 года. Он объединяет всех неравнодушных к украинской песне людей.

— В нашем коллективе участвуют представители разных национальностей, но в данный момент мы поем только украинские песни. Так мы стараемся объединять всех и дарить позитив, — говорит главный инженер завода железобетонных изделий Олег Хомяк, который по средам с удовольствием поет в группе «Певческое созвездие».

С 25 декабря аутентичная группа будет поздравлять руководство громады и всех горожан с Рождеством Христовым и петь для них старинные украинские колядки.

Душой коллектива и его главной вдохновительницей является Дора Дмитриевна Леонова. Она родилась в селе Холмское Болградского района. С раннего детства впитывала болгарскую культуру – слушала мамины песни и училась готовить. Любимым у всех детей было незамысловатое блюдо, которое украшало стол на каждом празднике – «корички». Конечно же, называется оно по-разному в селах нашего многонационального края: в болгарской интерпретации – «корички», в молдавской – «прежитури», и самые распространенные названия – «хворост» или «хрустики». И рецепты порой разнятся.

С песнями и тесто лучше получается

Наша героиня готовит так: из трех яиц, щепотки соли, стакана теплой воды и около килограмма муки замешивается тесто средней мягкости.

— Болгарских девочек рано начинали учить вымешивать тесто. Искусное умение работать с тестом было признаком того, что это хорошая хозяйка и завидная невеста, которую можно брать замуж. Поэтому во времена нашей молодости готовить что-то из теста могли все, — вспоминает хозяйка.

Делим тесто на четыре части и каждую тонко раскатываем. А дальше начинаем вырезать ромбики, треугольники и разные причудливые формы. Помогала очень усердно бабушке внучка Настя. За такой интересной работой и песни полились. Бабушка спела внучке свою любимую болгарскую песню, которую когда-то любила петь ее мама, а внучка спела украинскую песню. Под такое украинско-болгарское настроение и «корички» бойко жарила одна из дочерей хозяйки дома.

— Больше всего я любила наблюдать, как кусочки теста, попадая на разгоряченную сковородку, начинают подниматься и превращаться в птичек и животных самых причудливых форм, — делится бабушка Дора, пока ее внучка пробует первые готовые хрустики.

Поднявшиеся после обжарки, «корички» одна за одной укладывались на большую тарелку и превращались в красивую горку. Далее опытная хозяйка присыпала эту ароматную горку сахарной пудрой и заварила чай, приглашая всю семью к столу.

Зимним вечером, в кругу семьи, за чашкой ароматного чая с вкусными завитушками душевно зазвучала авторская песня Доры Дмитриевны «Лалечета».

Так, с любовью к традициям и своей стране живет семья Леоновых в Арцизе. А любовь эта, как мы уже поняли, легче всего передается через народный фольклор и семейные кулинарные рецепты. Так что время готовиться к празднику, петь и готовить простые семейные блюда.