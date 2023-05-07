Контагиозный моллюск: как лечить неприятное заболевание в виде прыщей

Появление на лице, боках или животе маленьких прыщиков телесного цвета, которые не проходят месяц и дольше, может быть симптомом вируса с экзотическим названием «контагиозный моллюск». Как им можно заразиться и есть ли эффективные способы лечения, рассказал врач-дерматовенеролог Никита Агафонов.

Кто может заболеть

Контагиозный моллюск — довольно распространенное кожное заболевание, вызываемое вирусной инфекцией. Помимо кожи, недуг может поражать слизистые оболочки, проявляясь в виде маленьких плотных округлых высыпаний, внешне напоминающих жемчужины (отсюда название болезни). Из хороших новостей – эти образования доброкачественные, безболезненные и часто со временем проходят самостоятельно.

Многие считают контагиозный моллюск «детским» недугом, так как им чаще болеют дети до 10 лет, заражаясь друг от друга и через предметы общего пользования в садике, школе, спортивных секциях.

Но от моллюска страдают и взрослые пациенты. Среди них распространенность заболевания составляет до 20 процентов, при этом мужчины болеют чаще женщин. В особой группе риска – люди пожилого возраста с аллергическими и дерматологическими заболеваниями, онкопатологиями, ослабленным иммунитетом, длительно принимающие гормональные препараты.

Как передается вирус

Возбудитель контагиозного моллюска – вирус, относящийся к группе оспенных и патогенный только для человека (то есть животные им не болеют и не могут быть переносчиками).

Болезнь передается при непосредственном контакте с больным (кожа к коже) или через предметы, которыми он пользовался (одежда, личные вещи, посуда, полотенца, постель, мочалка). Вирус также способен сохраняться в пыли помещений, поэтому нередко наблюдаются эпидемические вспышки в детских коллективах.

У взрослых, помимо бытового, распространен половой путь передачи заболевания.

Передаче вируса способствуют условия повышенной жары и влажности, поэтому часто заражение происходит в бассейне, ванне, сауне, спортивных душевых и раздевалках.

Симптомы контагиозного моллюска

У взрослых и детей симптомы контагиозного моллюска появляются после инкубационного периода, который с момента инфицирования в среднем составляет от двух недель до нескольких месяцев.

Основной признак заболевания – это появление папул, плотных узелков на коже диаметром 2-5 миллиметра. Они могут быть телесного, розового или перламутрового оттенка, имеют куполообразную форму и характерное небольшое углубление в центре. Типичным симптомом контагиозного моллюска является выделение белой кашицеобразной массы при надавливании на кожное образование.

Высыпания могут быть одиночными или множественными, в основном они безболезненны, но иногда вызывают небольшой зуд или дискомфорт. У детей моллюск обычно «поселяется» на лице, веках, туловище, конечностях. У взрослых он также может быть сосредоточен около гениталий, на внутренней части бедер и на животе. Крайне редко болезнь поражает подошвы и ладони.

Как лечить контагиозный моллюск

Для этого нужно обратиться к врачу-дерматовенерологу. При характерной симптоматике опытный специалист обычно ставит диагноз на основании осмотра, но иногда нужно сдать и дополнительные анализы.

Подход к лечению вируса вариативный. Зачастую рекомендуется выжидательная тактика без медикаментозной терапии, поскольку высыпания не беспокоят пациента, представляют собой лишь косметический дефект и при нормальном иммунном ответе организма проходят самостоятельно через несколько месяцев (иногда – лет). Но если папулы находятся на веках, лице, половых органах или доставляют дискомфорт, их удаляют разными методами: выскабливанием специальным инструментом, прижиганием жидким азотом, электроножом или лазером. Некоторые специалисты также рекомендуют бороться с контагиозным моллюском с помощью мазей, гелей, аппликаций, противовирусных и антигистаминных препаратов.

Но самостоятельно выдавливать или удалять высыпания нельзя, поскольку высок риск дальнейшего распространения вируса на здоровые ткани как самого пациента, так и окружающих.

Какие могут быть осложнения

Возможные осложнения контагиозного моллюска:

образование рубцов на месте удаленных папул;

косметологические дефекты при локализации вируса на коже лица;

хронический конъюнктивит при высыпаниях на веках;

присоединение вторичной бактериальной инфекции в местах нарушения целостности папул.

Ирина Кадченко

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