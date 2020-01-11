Консультация специалиста: что делать, если урчит в животе

Если у вас периодически урчит и вздувается живот, скорее всего, это метеоризм. Отчего возникает эта проблема, как с ней бороться и в каких случаях стоит обращаться к врачу, объяснила гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко.

Не болезнь, а симптом

Метеоризм – это избыточное скопление газов в кишечнике, вследствие повышенной интенсивности их образования или нарушения выведения из организма. Метеоризм проявляется ощущением дискомфорта и боли в брюшной полости, вздутием живота, урчанием, отрыжкой и флатуленцией (таким красивым словом медики называют процесс отхождения газов).

Метеоризм может периодически беспокоить как здоровых людей, так и быть симптомом какого-то заболевания.

К «безопасным» причинам возникновения метеоризма относится злоупотребление продуктами, усиливающими газообразование. В первую очередь это бобовые, капуста, яблоки, сдоба, сладости, газированные напитки. Процессы брожения в кишечнике также усиливают черный хлеб, пиво, квас, чайный гриб. Если у вас непереносимость лактозы, к «взрывному» списку добавляются и все молочные продукты.

В то же время частое или постоянное вздутие живота может быть симптомом таких заболеваний ЖКТ, как гастрит, колит, энтерит, панкреатит, холецистит, синдром раздраженного кишечника. В этом случае метеоризм обычно сочетается с другими характерными признаками: тошнотой, неприятным привкусом во рту, отрыжкой, поносами или запорами, отсутствием аппетита, болями в животе без четкой локализации.

Кроме того, метеоризм может быть признаком целиакии – непереносимости глютена (белок, содержащийся в злаковых культурах). Также постоянное вздутие живота иногда связано с каким-то механическим препятствием естественному прохождению газов (спайки, опухоли, гельминты) или нарушением моторики ЖКТ (интоксикация, перитонит). Наконец, спровоцировать метеоризм могут и невроз, стресс или депрессия.

Что делать

Если вздутие живота стало вашим постоянным спутником и есть вышеперечисленные сопутствующие симптомы, обратитесь к семейному врачу или гастроэнтерологу. Специалист проведет осмотр и направит на необходимое исследование, способное выявить патологию. Это может быть гастродуоденоскопия (осмотр с помощью зонда слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки), колоноскопия (эндоскопическое исследование внутренней поверхности толстой кишки) или ирригоскопия (рентгенологическое обследование толстого кишечника с помощью контрастного вещества). Терапия будет назначена в соответствии с результатами обследований и поставленным диагнозом.

Если метеоризм беспокоит вас лишь после нарушения режима питания, достаточно скорректировать рацион и исключить «опасные» продукты. Если же ваш организм в принципе склонен к повышенному газообразованию, своеобразную диету стоит соблюдать постоянно. Важна также физическая активность, чтобы газы не «застаивались» в кишечнике.

Не надо терпеть!

Многие стесняются идти к врачу с проблемой метеоризма, считая ее неприличной и несерьезной. Между тем регулярное вздутие живота может вызвать общее ухудшение самочувствия, поскольку скопившиеся в кишечнике газы отравляют организм изнутри. У человека могут наблюдаться головные боли, слабость, повышенная утомляемость.

Поможет укроп

Если у вас есть склонность к метеоризму, пропейте курс лечебной укропной воды. Для ее приготовления 2 чайных ложки измельченных в кофемолке семян укропа залейте стаканом кипятка и дайте настояться под крышкой минимум полчаса. После этого процедите и принимайте по столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 7-10 дней.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: heaclub.ru

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