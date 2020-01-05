Кому в новом году подняли пенсии

С 1 декабря многие пенсионеры ощутили небольшое повышение пенсий. Это было связано с ростом прожиточного минимума (с 1564 до 1638 грн.) и отразилось на росте минималки и различных надбавок. Следующее подобное повышение будет только в июне 2020 года.

С 1 января пенсии пересчитали только военнослужащим (о чем мы уже писали), а также пенсионерам 65 лет и старше. Об этом расскажем подробнее.

С 1 января 2018 года для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии устанавливается в размере 40 процентов минимальной зарплаты, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (часть 2 ст. 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Право на такой перерасчет имеют пенсионеры, которые по материалам пенсионного дела соответствуют таким критериям:

получают пенсию по возрасту, по инвалидности либо по выслуге лет;

имеют страховой стаж 35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4723 грн. Как следствие, минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц, с 1 января 2020 увеличился до 1889,20 грн. Перерасчет пенсий сделали автоматизированным способом по материалам пенсионных дел.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы либо прекращения предпринимательской деятельности.

Как не потерять свою пенсию?

Человек, стоящий на пороге пенсионного возраста, должен задуматься над вопросом своевременного назначения пенсии. Ведь случается , что при обращении в органы Пенсионного фонда у будущего пенсионера не хватает необходимых документов, на сбор которых требуется много времени. Это приводит к тому, что назначение пенсионных выплат задерживается. Как избежать проблем?

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, потенциальному пенсионеру надо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Специалисты Пенсионного фонда проведут предварительную правовую экспертизу документов и их надлежащего оформления. В случае необходимости направят дополнительные запросы в учреждения, где работал пенсионер. А также проинформируют о порядке и времени обращения за пенсией.

Во время предварительной проверки документов будущих пенсионеров чаще всего встречаются следующие типичные ошибки:

неточности в оформлении трудовых книжек (неполные либо неточные записи, незаверенные исправления, отсутствие или плохое качество печати);

справки о стаже, особенно справки, уточняющие особый характер работы, заполняются неправильно (есть исправления, отсутствуют номер, дата выдачи, расшифровка подписей, основание выдачи справки, указываются неточные либо неполные сведения о работе будущего пенсионера);

есть неточности в индивидуальных сведениях из системы персонифицированного учета.

Поэтому обратиться в Пенсионный фонд и получить профессиональную консультацию желательно за несколько месяцев до достижения пенсионного возраста. А в предписанные сроки уже можно обратиться я с соответствующим заявлением (заявление на назначение пенсии по возрасту, в том числе льготной, принимается не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста).

Фото: socportal.info

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