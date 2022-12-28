Кому надо заново подать документы на соцпомощь?

С начала войны многим получателям соцпомощи продлили выплаты без подачи нового заявления в соцслужбы. Но с нового года автоматически начислять любой вид госпомощи будут только тем, кто живет на оккупированных территориях или там, где проходят боевые действия.
Остальные с 1 января 2023 года должны заново подать документы и заявление на выплату. Речь идет о таких пособиях и льготах, как:
- государственная соцпомощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- помощь на тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность;
- помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
- ежемесячная денежная помощь на уход за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- временная госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
- временная соцпомощь неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не имеет права на пенсию;
- государственная соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- государственная соцпомощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- льготы, которые были назначены ранее с учетом дохода семьи.
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