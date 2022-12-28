Кому надо заново подать документы на соцпомощь?

Социальные выплаты: что изменилось с 1 декабря? В Украине в декабре 2022 года увеличился ряд социальных выплат. Это связано с ростом прожиточного минимума, к которому они привязаны. В частности, это касается алиментов, помощи по беременности и родам. От этого показателя также зависят зарплаты бюджетников и пенсии. Какие выплаты выросли в декабре, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Как будут начислять льготные выплаты и соцпомошь в 2023 году? В следующем году социальную помощь и другие льготные выплаты украинцам не будут начислять автоматически. Соответствующее постановление Кабмина №1320 вступило в силу 30 ноября 2022. ПОДРОБНЕЕ

Одесса получила генераторы для школ и детсадов Одесса получила 39 генераторов мощностью по 3 киловатта, предназначенных для школ и детских садов. Департамент образования и науки передаст их руководителям учебных заведений, сообщает пресс-служба городского совета. ПОДРОБНЕЕ