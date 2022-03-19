Украинцам, чья дома разбомбили рашисты, обещают поддержку от государства

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу разработать комплексную программу поддержки граждан, которые лишились своих домов в результате российского вторжения.

Об этом глава государства сообщил в своем очередном обращении к украинцам.

«Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни»,

– цитирует Зеленского официальный сайт президента.

Второй компонент, по словам Зеленского, касается жилья.

«Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны»,

– отметил глава государства.

Третий компонент предполагает поддержку семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.

«Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев»,

– рассказал президент, добавив, что в ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в рамках работы Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

На фото: результат авиаударов по Чернигову, фото Украинской правды