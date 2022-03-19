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Украинцам, чья дома разбомбили рашисты, обещают поддержку от государства

Украинцам, чья дома разбомбили рашисты, обещают поддержку от государства

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу разработать комплексную программу поддержки граждан, которые лишились своих домов в результате российского вторжения.

Рецепты

Об этом глава государства сообщил в своем очередном обращении к украинцам.

«Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни»,

– цитирует Зеленского официальный сайт президента.

Второй компонент, по словам Зеленского, касается жилья.

«Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны»,

– отметил глава государства.

Третий компонент предполагает поддержку семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.

«Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев»,

– рассказал президент, добавив, что в ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в рамках работы Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

На фото: результат авиаударов по Чернигову, фото Украинской правды

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Редакция ПРОФИЛЬ

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