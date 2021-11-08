Компенсация на уход: кому не назначат выплаты?

В 2020 году было принято постановление, которое регулирует вопросы назначения компенсации по уходу родственникам нуждающихся в помощи. А недавно в этот документ внесли уточнения. О чем надо знать?
Согласно уточнениям, внесенным в Постановление №859, теперь в Украине действуют такие правила, относительно отмены или не назначения выплаты компенсаций по уходу за родственниками нуждающимися в помощи.
Условия, при которых компенсация не назначается
1 Лицам, оказывающим социальные услуги по уходу, если их подопечный получает:
- социальные услуги ухода на дому, паллиативного или стационарного ухода;
- пособие по уходу в соответствии с законами «О общеобязательном государственном социальном страховании», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства I группы).
2 Лицам, которые ухаживают за психически больным и уже получают пособие по уходу.
3 Лицам, оказывающим социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на профессиональной основе.
Условия, при которых выплата компенсации прекращается
- Изменение места жительства (пребывания) подопечного или лица, которое предоставляет социальные услуги.
- Смерть подопечного или лица, которое ухаживало за ним.
- Пребывание лица, которое предоставляет социальные услуги, за границей более 30 дней или на стационарном (санаторно-курортном) лечении в течение 30 календарных дней.
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