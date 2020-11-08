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Как оформить соцпомощь в период карантина – памятка для одесситов

Как оформить соцпомощь в период карантина – памятка для одесситов

Из-за распространения COVID-19, для минимизации контактов и недопущения скопления людей, одесситам напоминают о возможности получения социальных услуг дистанционно. Для этого специалисты департамента труда и социальной политики Одесского горсовета разработали памятку, которой и предлагают пользоваться одесситам.

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Как подать заявление о назначении пособия

Это можно сделать в электронной форме – через официальный сайт Минсоцполитики (www.msp. gov.ua), раздел «Е-сервисы»:

  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • предварительная регистрация документов для назначения жилищной субсидии;
  • электронная социальная услуга возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «Муниципальная няня»;
  • информационная платформа «Помощь рядом».

Также заявления и документы о предоставлении различных видов социальной помощи, льгот, субсидий можно подать через почтовые отделения связи и специально оборудованные в структурных подразделениях ящики.

Для получения социальных пособий по Городской целевой программе предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы заявление и документ, подтверждающий предмет обращения (справка МСЭК об установлении группы инвалидности, удостоверение о праве на льготы, справка о задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, финансовые документы и т.п.), также можно подать в электронном виде на адрес департамента pisma@dpsp.omr.gov.ua или через почтовое отделение «Укрпочта» по адресу: ул. Косовская, 2д, г. Одесса, 65074.

Телефоны для справок: (048) 705-12-58, (048) 705-93-85.

Бланки заявлений доступны на сайте горсовета.

Полезные телефоны

Для получения консультаций можно обращаться в районные управления социальной защиты населения по телефонам:

  • Малиновский район – (048) 705-10-98, (048) 705-16-60, (048) 705-16-68;
  • Приморский район – (048) 705-13-09;
  • Киевский район – (048) 705-41-75, (048) 705-41-76;
  • Суворовский район – (048) 705-59-82.

До отмены режима адаптивного карантина прием граждан во фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг производится с понедельника по пятницу, с 9.30 до 15.00, по предварительной записи без обеденного перерыва.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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