Коммунальные платежки: есть ли пункты, которые не надо оплачивать?

Приближение отопительного сезона, как правило, «радует» нас очередными сюрпризами в оплате коммуналки. В этом году шокирующие нововведения в платежках появились уже в июле: новые графы с дополнительными суммами. Стоит ли их оплачивать обязательно, выясняла «Одесская жизнь».

Рекомендованный платеж

Дополнительной графы, предлагающей внести авансовый платеж за потребленную услугу, пугаться не стоит. Она содержит среднюю сумму, которую потребитель обычно платит в месяц за те или иные услуги.

Например, если за электричество ежемесячно приходится заплатить в среднем 300 гривен, то в новой дополнительной графе будет указана такая же сумма. В итоге вас попросят оплатить 600 гривен. Из них 300 гривен — оплата за действительно потребленную электроэнергию, а еще 300 — авансовый платеж.

Как считают авторы нововведения, рекомендованные платежи позволят избежать накопления долгов за коммуналку в случае, если абонент забыл оплатить комуслуги либо, к примеру, уехал в отпуск. Обязательными такие авансы пока что не являются. Платить наперед или нет — решает сам потребитель.

Вместе с тем предприятия теплокоммунэнерго уже начали рассылать своим абонентам квитанции с авансовыми платежами за отопление. По мнению коммунальщиков, это облегчит финансовую нагрузку на бюджет потребителей в новом отопительном сезоне. Ведь тарифы на отопление, по прогнозам специалистов, снова вырастут.

А вот эксперты по вопросам ЖКХ еще неполученную услугу оплачивать не советуют. Ведь может случиться, что пользоваться ей вы не будете. Вернуть же деньги в этом случае будет достаточно проблематично.

«Карантинные» начисления

Кроме «рекомендованного платежа» у киевлян в квитанциях за коммунальные услуги появились еще две графы: «инфляционная составляющая долга» и «3% годовых». И вполне вероятно, что одесские коммунальщики не преминут внедрить в жизнь передовой опыт столицы.

В результате суммы в платежках с накопившимися долгами станут еще внушительнее. Так, от абонента, задолжавшего за отопление, предположим, 3600 гривен, помимо долга и текущих платежей, тепловики потребуют заплатить еще 103 гривни.

Но имеют ли право коммунальщики их начислять? Согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах», можно наказывать должников пеней и штрафом за несвоевременную оплату услуг. Предельный размер пени — 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не выше 100% его общей суммы. Начислять ее разрешили «с первого рабочего дня, следующего за последним днем граничного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги».

Зимой 2020 года потребители начали получать первые квитанции с начисленными штрафами. Но после введения коронавирусного локдауна было временное послабление: пеня и штрафы не должны взиматься до конца карантина плюс еще 30 дней.

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Что-то новенькое: платить или не платить?

9 июня власти «перевели» Украину в зеленую зону. Вместе с тем в постановлении Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года четко прописано, что карантин в стране продлен до 31 августа 2021 года. Значит, до этой даты пеню и штрафы предприятия-поставщики взимать не имеют права.

Потому и называются скромно новые графы в платежках «начислениями». И регулируются они, по информации коммунальщиков, статьей 625 Гражданского кодекса Украины «Ответственность за нарушение денежного обязательства». В ней говорится, что «должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы». То есть киевское теплоэнерго вместо отношений «поставщик услуги — потребитель услуги» решило выступить «кредитором», а потребителя заведомо назвало «должником». Таким образом тепловики нашли лазейку, чтобы обойти прямой запрет на взимание штрафов и пени.

Вместе с тем эксперты по вопросам ЖКХ считают, что коммунальщики таких начислений делать не имеют права, так как «инфляционную составляющую», согласно Гражданскому кодексу Украины,взимать можно, только если есть решение суда, в котором она предусмотрена. Потому платить инфляционную составляющую не рекомендуют.

О судебных тяжбах и проверке счетчиков

К сожалению, украинские потребители жилищно-коммунальных услуг перед предприятиями-поставщиками по-прежнему беззащитны. Закон, разумеется, позволяет им обращаться в суд. Однако в большинстве случаев граждане предпочитают платить, а не затевать долгие, хлопотные и не бесплатные судебные разборки.

Так что избавиться от «начислений» на самом деле можно, лишь погасив все долги. А если считаете их необоснованными — сделайте поверку счетчиков и перерасчет.

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