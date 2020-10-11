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Когда и кого могут оставить без газа в Одессе?

Когда и кого могут оставить без газа в Одессе?

Отключить газ могут за долги или при проведении ремонтных работ на газовых сетях. В каких еще случаях можно остаться без голубого топлива, мы поинтересовались у специалистов предприятия «Одессагаз-Поставка».

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Оператор газораспределительных сетей (ГРС), а эти функции возложены на «Одессагаз», имеет право прекратить газоснабжение в следующих случаях:

  • несвоевременная и (или) неполная оплата услуг согласно условиям договора;
  • отсутствие или недостаточность подтвержденного объема природного газа по объекту потребителя и (или) его поставщику;
  • предоставление потребителем или его поставщиком письменного заявления о прекращении газоснабжения;
  • отказ потребителя от установления по инициативе и на средства предприятия счетчика газа;
  • расторжение договора распределения природного газа;
  • несанкционированный забор газа или вмешательство в работу газораспределительного механизма (ГРМ);
  • несанкционированное восстановление газопотребления;
  • наличие задолженности за несанкционированный отбор газа из ГРМ;
  • признание аварийным состояния газораспределительной системы и ликвидация последствий аварий, проведение ремонтно-восстановительных работ.

Почем газ в октябре?

Тариф на газ теперь меняется ежемесячно. В октябре ООО «Одессагаз-Поставка» установило цену на газ для бытовых потребителей в размере 6,85 грн. за кубический метр (с НДС). Кроме стоимости газа, потребитель платит «Одессагазу» и за услугу доставки.

Ранее сообщали, как в Одессе платить за свет по новым квитанциям.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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