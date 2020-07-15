Книжный фестиваль «Зеленая волна»-2020 пройдет в Одессе в двух форматах

В Одессе состоится традиционный книжный фестиваль «Зеленая волна», который проходит в этом году уже в 24-й раз. Как обещают организаторы фестиваля, он пройдет в двухформатном режиме — онлайн и оффлайн, то есть, «вживую».

В режиме онлайн

Онлайн-режим «Зеленой волны» продлится с 6 августа по 6 октября. Как сообщают организаторы действа, в онлайн-программе «Зеленой волны» ожидается проведение 59 событий в 17 спецпроектах. Это серии телемостов и видеопрограмм с участием украинских и зарубежных писателей, издателей, книжных критиков, художников, музейщиков, библиотекарей. Фокус-тема — «Реальность фантазии». В программе также: интервью с представителями Городов литературы ЮНЕСКО, в число которых недавно вошла и Одесса; обсуждение одесского литературного мифа; беседы об искусстве современного книжного дизайна; знакомство с издательскими проектами музеев Украины; лекции об авторском праве в Украине; книжные новости; устные рецензии, чтения и т.д.

Гостей фестиваля можно будет смотреть и слушать на Youtube-канале, Facebook-странице и Instagram-странице «Зеленой волны».

В «живом» режиме

Ну а с 6 августа по 9 августа в парке им. Т.Г.Шевченко гостей «Зеленой волны», как и обычно, ожидает книжная ярмарка, программа мероприятий на «Книжной сцене», «Книжной аллее», «Территории творчества», программа для детей и подростков Корнейчуковского фестиваля детской литературы и программа форума «Українська книга на Одещині» (Одесская национальная научная библиотека).

В книжной ярмарке фестиваля примут участие издательства и книготорговые предприятия, представляющие художественную, учебную, научную, научно-популярную, специальную, детскую литературу, электронные издания, периодические издания, печатную графику.

Вас ожидают презентации новых издательских проектов участников фестиваля, презентации книг-лауреатов конкурсов «Искусство книги» и «Одесса на книжных страницах», чтения, авторские вечера.

Корнейчуковский фестиваль детской литературы представлен программой презентаций детских книг, мастер-классами писателей и художников-иллюстраторов, театральными и музыкальными программами.

В дни фестиваля также состоится награждение лауреатов традиционных книжных конкурсов «Зеленой волны» — «Искусство книги» и «Одесса на книжных страницах».

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Время работы: 10:00 – 20:00.

Как делают акцент организаторы фестиваля, мероприятие будет проводиться в соответствии с требованиями постановления №392 от 20 мая 2020 года «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2».

В 2018 году «Зеленую волну» посетило более 10 000 человек. Программа проводилась на 7 локациях. Состоялось 72 мероприятия для взрослых и детей. В специальной программе «Границы литературы» — 18 событий и 40 спикеров.

В 2019 году фестиваль привлек около 12 000 посетителей. В фокусе внимания находилась литература для детей и подростков. Было задействовано 5 локаций в историческом центре Одессы. Состоялось 80 мероприятий с участием 37 спикеров.

Фото — с «Зеленой волны»-2019 — М.Котова

Логотип фестиваля-2020 — с сайта фестиваля на ФБ