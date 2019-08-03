Книжные новинки для детей на фестивале «Зеленая волна»

В книжном море нынешней «Зеленой волны» особое внимание уделено литературе для детей и подростков. Представляем нашим читателям новинки, созданные и для самых маленьких книгочеев, и для тех, кто уже постарше. Итак, знакомьтесь:

Наталія Щерба. Чароділ. Чародільський браслет

Мы попадаем в мир волшебных событий, которые разворачиваются в сердце таинственных Карпатских гор. Главная героиня Татьяна получает от своей прабабушки-ведьмы загадочный подарок — серебряный браслет-ящерицу. Ох, и непростое досталось ей наследство!

И начинается у девушки новая жизнь, полная опасностей и приключений. Новоиспеченной ведьме предстоит многое узнать, многому научиться, искать любовь и бороться за нее. Татьяна сразу же оказывается в целом водовороте борьбы могущественных магов за господство в Карпатах, за возвращение им потерянного волшебного мира — Чародола.

Читатель вместе с Татьяной пройдет через смертельные опасности, будет противостоять коварным колдунам и упорно искать путь к мистическому Чародолу, чтобы раскрыть его глубинные тайны.

Всеволод Нестайко. Дивовижні пригоди в лісовій школі

Эта легкая, жизнерадостная, полная доброго юмора книга рассказывает о веселых, остроумных учениках специализированной музыкальной лесной школы. Таких не бывает? Еще как бывает! Да еще и с «медвежьим языком преподавания».

Познакомились как-то ежик Колька Колючка и зайчик Кося Ушастик. И узнали они, что в лесу открывается музыкальная школа. И зверята пошли учиться. Думаете, легко им было? Очень трудно! Наши герои — не из самых храбрых, всего боятся, а учиться очень хочется. Смогут ли они преодолеть свой страх? Изменится ли их жизнь к лучшему? Что для этого надо сделать? Да и что это такое — музыкальная лесная школа, кто там преподает, чему там учат? Эта книга — увлекательное путешествие, одновременно сказочное и поучительное, трогательное и смешное.

Галина Ткачук. Книжка про сміття

Да, да, эта книжка — о том, что мы каждый день выносим из нашего дома в специальных пакетах и выбрасываем в бак. Или, в лучшем случае, в несколько различных баков. Эта книга о том, который встречает нас, когда мы приходим на пикник в лес. О том, что проплывает мимо нас в реке или в море. И о том, что может, в конце концов, заполонить всю нашу планету. Проще говоря, эта книга о мусоре — такой вот повседневной и удивительной «вещице», которую так легко создать, но от которой невероятно трудно избавиться.

Чем опасен мусор? И, главное, только ли вред наносит он нам и нашей планете? Может, можно его использовать во благо? А еще в книге показан «путь» мусора — от того момента, как вы его выбросили в бак, до того, куда он обычно потом попадает. Рассказывается и о том, куда он мог бы попасть, если бы мы больше заботились об экологии, то есть, о самих себе. Автор объясняет подросткам саму суть мусорной проблемы и рассказывает, как каждый может присоединиться к ее решению. В книге очень много иллюстраций, она ни в коей мере не скучна, совсем наоборот. К тому же, дает разъяснения, что же такое мусор, а что — отходы. А еще в книге есть специальные страницы, на которых можно записать свои мысли, наблюдения, эксперименты и идеи, поэтому чтение превращается и в увлекательную игру.

Анжела Бантовская. Приключения Коли Колоскова

Шестилетний одесский мальчишка Коля Колосков собирается в первый класс. У него есть двухлетняя сестричка Дашка. И вот как-то так получается, что вечно они с сестричкой попадают в разные истории и становятся героями приключений. А еще у Коли есть очень много друзей. Одесские ребята — есть одесские ребята: они строят халабуды, спасают жуков, даже тушат пожары. Ну еще и очень любят похулиганить: то игрушки на люстру забросят, то еще что-то выдумают. Все их придумки — увлекательное путешествие, преподнесенное нам так, что от книжки просто не оторваться. А потом ребята становятся школьниками, даже участвуют в спектакле о трех поросятах в школьном театре. Но так вошли в роль, что измазались и словно сами превратились в тех самых поросят. Нет, все проделки Коли, его сестренки и его друзей пересказать невозможно!.. Зато как интересно читать и познавать мир вместе с ними.

Инна Ищук. Пятачок на удачу

2019-й — год Свиньи. Вот и герой книжки одесского автора Инны Ишук — поросенок Пятачок. Это книжка — для самых маленьких, она рассказывает о том, как наш герой спас Цыпленка от Лисы. А еще это книжка-раскраска с загадками… Никто не хочет дружить с Пятачком, не повезло нашему поросенку. Но вот однажды он узнает, что Лиса хочет стащить Цыпленка. Пятачок рассказывает об этом другим животным, но никто не хочет слушать маленького Пятачка. И лишь когда поросенок нашел настоящего друга — Щенка, они вместе сумели защитить крошечного Цыпленка. «Все преодолеть мы в силах, если крепкой будет дружба», — так заканчивается эта книжечка для дошколят.

Олексій Надемлінський. Маленька відьма та Кір

Маленькая девочка, которой всего-то 12 лет, вдруг узнает, что она ведьма по рождению. Но есть выбор — пойти по ведьминому пути, либо шагать дорогой обычного человека. И девочка начинает задумываться, как же ей быть? Но перед этим выясняет, а какая же она ведьма — злая или добрая? И ответ получает тоже сложный: какой именно ей быть ведьмой, предстоит решать самой. Выбор всегда есть. А еще у девочки есть учитель — кот Кир… Какой же выбор делает маленькая героиня? Что ей посоветует хвостатый наставник? Не будем торопиться, окунемся вместе с нашей героиней в упоительный и загадочный мир необыкновенных путешествий, неожиданных событий, приключений и сложных переплетений, где героям тоже придется постоянно делать свой выбор.

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