Новости Одессы и Одесской области

Книжная полка: литература о лекарственных растениях, истории и Альберте Эйнштейне

Книжная полка: литература о лекарственных растениях, истории и Альберте Эйнштейне

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать на досуге.

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Сергей Плохий «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності»

Украинский писатель Сергей Плохий предлагает окунуться в прошлое наших предков и их судьбы. В своей новой книге он интересно и доступно рассказывает об истории нашего государства со времен Геродота до сегодняшних событий. Издание поможет лучше понять события минувших лет, а через них и наше настоящее. Узнайте, как наши предки жили во время крепостничества, советского периода, Голодомора, Второй мировой войны, и, в конце концов, стали независимыми.

Уолтер Айзексон «Ейнштейн. Життя і всесвіт генія»

Американский журналист, писатель и биограф Уолтер Айзексон в своем новом эссе раскрывает тайны жизни великого гения современности — Альберта Эйншейна.

Это увлекательная история о том, как наделенному богатым воображением клерку патентного бюро удалось разгадать тайну происхождения космоса, заглянуть в глубину  атома и Вселенной. Автор анализирует научный путь физика и показывает, как творчество, свобода и безграничное восхищение наукой переплелись в этой гениальной личности.

«Лесная кладовая. Справочник лекарственных растений»

Домашняя энциклопедия «Лесная кладовая» — это уникальная книга, которая дает возможность изучить полезные свойства растений и их применение. В справочнике представлены сведения о наиболее распространенных в Украине деревьях, кустарниках, растениях, ягодах и грибах. Кроме того, в издании описываются лечебные свойства, способы сбора и хранения плодов и растений, а также приводятся рецепты их приготовления. А красочные и разнообразные иллюстрации с точным описанием помогут безошибочно узнать растения во время их сбора.

Ранее мы предлагали литературу об одиночестве, мотивации и городах мира.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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