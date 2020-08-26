Книжки про Одесу — це подія: Галина Дольник про «Зелену хвилю» та її особливості

До 6 жовтня в Одесі ще проходить міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля». Він включає в себе традиційний книжковий ярмарок (відбувся з 6 по 9 серпня). Також — програму заходів на «Книжковій сцені», Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури та виставку-форум «Українська книга на Одещині». Ми поспілкувалися з нашою приятелькою та засновницею першої в Одесі української книгарні «Книгарня-кав’ярня» Галиною Дольник. Вона часто відвідує всеукраїнські книжкові фестивалі та щороку бере участь у книжковому ярмарку «Зеленої хвилі». Галина Дольник охоче поділилася своїм враженням від «Зеленої хвилі» 2020 року.

— Ви часто відвідуєте книжкові ярмарки. Крім «Зеленої хвилі», буваєте в Києві на «Книжковому арсеналі» і у Львові на «Форумі видавців». За вашими спостереженнями, в чому різниця між ними, в чому особливість «Зеленої хвилі»?

— Всі три фестивалі різні і географічно, і ментально. Кожен має свою цікавинку. Наприклад, Одеса не є «видавничим» містом. Може, більше літературним, але не поліграфічним. Книжки одеських авторів здебільшого видаються поза межами Одеси. На мою думку, Одесі бракує гостей-авторів — почесних гостей-авторів. Справа в тому, що Одеса «вариться у власному соку» — можливо, і смачному. Вона не виходить за межі України, бо раніше була повністю орієнтована на Москву. Але я б нічого не змінювала, як є так і є. Мабуть, у цьому і є особливість Одеси.

— Чи відрізняються ціни на книжки на ярмарках і у книгарнях? Якщо так, то що на це впливає? У чому перевага тих та інших і де вигідніше купувати книжки?

— Ціни майже не відрізняються, бо в ціну книжки ще додатково закладаються витрати по ярмарку або оренді крамниці. Взагалі книжкові фестивалі проводяться з метою показати новинки книжкового ринку, визначити топові книжки, конкурсні книжки і багато чого ще. Я 20 років на книжковому ринку Одеси. Книжкові фестивалі мені дуже подобаються. Смію зауважити, що виставка-форум «Українська книга на Одещині» також добре попрацювала: цьогорічна поїздка до Доброслава (у селищі відбулася одна з книжкових виставок фестивалю. — Ред.) — це дуже хороший захід; ми забули про містечка й села області — рідко хто такі поїздки здійснює.

— Яке ваше загальне враження від «Зеленої хвилі» 2020 року? Ви відкрили щось цікаве для себе?

— Загальне враження позитивне, як від усіх книжкових виставок. Хотілося б, щоб більше представників владних структур цікавилися такою виставкою, а також учителі, викладачі вузів, студенти. Дуже мало таких людей було. На жаль, у нас робота була напружена, і заходів ми не відвідували.

— Назвіть кілька книжкових новинок на ярмарку, які ви б порадили читачам.

— «Апокриф» (видавництво «Комора», Київ), «Замки» (видавництво «Фоліо», Харків), «Історія Одеси в пам’ятниках і скульптурах» (видавництво «Чорномор’я», Одеса) та інші книжки про Одесу. Їх дуже мало, тому видання кожної книжки про Одесу — це подія.

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