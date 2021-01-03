К сожалению, из-за пандемии в 2020 году были перенесены премьеры многих долгожданных фильмов. Подводя итоги уходящего года, мы собрали для вас подборку кинолент, которые не показали в 2020-м, но обязательно покажут в 2021 году.

Справится ли Нео с пандемией в «Матрице 4»?

Страна: США

Жанры: боевик, фэнтези

Режиссер: Лана Вачовски

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Приянка Чопра

О продолжении культовой франшизы говорили много лет. В 2019 году ходили слухи, что долгожданная четвертая часть «Матрицы» выйдет уже в 2020 году. Однако этого так и не произошло. Но не стоит огорчаться – Киану Ривз уже мчится навстречу новым приключениям. И скорее всего, они начнутся 21 мая 2021 года.

Кстати: 21 мая 2021 года выйдет еще одна премьера с Киану Ривзом – четвертая часть триллера «Джон Уик».

Последняя часть истории «Шерлок Холмс»

Страна: США

Жанры: приключения, история

Режиссер: Декстер Флетчер

В ролях: Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс

Еще один фильм, у которого не только выход на экраны, но и начало съемок переносились многократно. Но несмотря на коварный коронавирус, режиссер вернулся к съемкам новых приключений любимого сыщика Шерлока Холмса и его напарника Доктора Ватсона. И

уже 22 декабря 2021 года заключительная часть трилогии с Джудом Лоу и Робертом Дауни-младшим появится на больших экранах.

Новая миссия Тома Круза в экшене «Топ Ган: Мэверик»

Страна: Канада

Жанры: боевик, драма

Режиссер: Джозеф Косински

В ролях: Том Круз, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Джон Хэмм, Майлз Теллер

Новый боевик с Томом Крузом должны были показать весной 2020 года. Но из-за карантина ремейк ленты 1985 года о пилоте Мэверике, который в очередной раз спасает мир, можно будет посмотреть только 2 июля 2021 года.

Кстати: седьмая часть саги «Миссия невыполнима» с Томом Крузом выйдет в прокат 19 ноября 2021 года, а восьмая – 4 ноября 2022 года. Так что ждите!

Юбилейная часть бондианы «Не время умирать»

Страна: Вьетнам

Жанры: боевик, приключения, триллер

Режиссер: Кэри Фукунага

В ролях: Дэниел Крейг, Ана де Армас, Джеффри Райт, Леа Сейду, Рэйф Файнс

Двадцать пятый фильм «бондианы» стал одной из первых жертв пандемии. Сначала перенос киноленты планировали с 9 апреля на 12 ноября 2020 года. Но из-за новых карантинных мер во всем мире было решено вновь отложить премьеру на апрель 2021 года. Фанаты Джеймса Бонда снова отправятся с ним в опасное путешествие, чтобы освободить похищенного ученого и спасти мир.

Кстати: роль британского спецагента уже в пятый раз сыграет Дэниел Крейг, сам актер отметил, что в последний раз сыграет агента 007. Он решил окончательно попрощаться с франшизой.

Премьеры украинских фильмов в 2021 году

В Украине в 2020 году также перенесли премьеры нескольких долгожданных фильмов, к примеру, «Толока», который снимали 7 лет, «Генделык» и «Сказка старого мельника». Однако к концу 2020 года премьеры этих фильмов все-таки состоялись. В новом году одесситы смогут увидеть не менее интересные украинские киноленты.

«Янтарные копы»

Это полицейская комедия, которая расскажет о жизни патрульного Максима. Парень с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. И все шло по его плану, пока Максима не перевели из Киева в поселок глубоко в житомирских лесах. Там он и его напарник Богдан узнают о существовании янтарной мафии, которая держит в страхе местных жителей. Главные роли сыграли Евгений Янович, Олег Маслюк, Алина Паш, Дарья Петрожицкая, Александр Рудинский и другие.

Премьера – 25 февраля 2021 года.

«Поцелуй на миллион»

Романтическая комедия «Поцелуй на миллион» – дебютный полнометражный фильм украинского режиссера Дмитрия Авдеева.

Главные роли в картине сыграли Елизавета Василенко, Владислав Демиденко, Владислав Гончаров и Александр Вебстер. Фильм о том, как выпускник университета вместе с двумя друзьями спорят, кто первый поцелует самую красивую девушку вуза. Ради пари ребята

готовы на все: они попадают в невероятные и неожиданные приключения, проверяют свое мужество, выносливость и дружбу.

Премьера – 14 февраля 2021 года.

«Нереальный КОПец»

В первый день нового года зрителей наконец-то ждет премьера полицейской комедии «Нереальный КОПец». Режиссером картины стал Александр Беляк. В главных ролях снимались Станислав Боклан, Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук, Анна Саливанчук, Полина Логунова, Влад Яма. Съемки фильма частично проходили в Киеве и Одессе. По сюжету, сын главы полиции Василий Бурундяк живет в Америке, но в один момент его жизнь кардинально меняется, и он вынужден вернуться в Украину и устроиться работать полицейским в Одессе.

Премьера – 1 января 2021 года.

Источники: segodnya.ua, kinowar.com, focus.ua, itc.uа