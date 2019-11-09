Кашель курильщика: в чем опасность

Если вы курите минимум пару лет, не говоря уже о более долгом «стаже», вам наверняка знакомы постоянные приступы надоедливого кашля. Этот симптом беспокоит 9 курильщиков из 10, поэтому многие воспринимают его как неизбежность и просто не обращают внимания. Чем опасен кашель курильщика и как можно от него избавиться, рассказала врач-пульмонолог Наталья Масич.

Не покашливание, а бронхит

Ежедневный кашель заядлых любителей «подымить» – это не что иное, как симптом хронического бронхита курильщика. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, провоцируют постоянный воспалительный процесс на слизистой оболочке дыхательных путей, а также постоянный спазм бронхов.

На развитие заболевания влияет стаж вредной привычки, количество выкуриваемых в день сигарет, возраст и состояние иммунной системы курильщика. Дополнительными факторами риска являются жизнь в индустриальном мегаполисе и работа в запыленных помещениях.

Кстати, риск заболеть есть не только у активных, но и у пассивных курильщиков, так что будьте осторожны, если кто-то из ваших близких имеет привычку курить рядом с вами.

Тревожные симптомы

Хронический бронхит курильщика развивается постепенно. Вначале человека может беспокоить лишь утреннее покашливание с отделением мокроты и небольшая одышка при физических нагрузках (пробежка, подъем по лестнице, поднятие тяжестей). Для начальной стадии недуга также характерны частые простуды, которые долго не удается вылечить.

Затем приступы кашля и одышка усиливаются. Кашель уже возникает не только утром, а мокрота становится зеленовато-желтой. Пациент отмечает ухудшение самочувствия при холодной и влажной погоде. Для этой стадии также характерны общее недомогание, повышенная потливость, возможно некоторое повышение температуры тела (до 37,1–37,5 градусов).

Если у человека длительный стаж курения и воспаление дыхательных путей прогрессирует, может развиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Это неизлечимое заболевание, при котором нарушается проходимость бронхов и изменяется структура легочной ткани. У таких пациентов из-за нарушения функции дыхания наблюдаются сильная одышка, надсадный кашель, головные боли и головокружение, потеря веса, депрессивные состояния.

Что делать

Если вы активный курильщик и вас минимум несколько месяцев беспокоит регулярный кашель с мокротой, обратитесь к терапевту или пульмонологу, чтобы предупредить развитие хронического бронхита. Если приступы кашля участились, мокрота стала зелено-желтой, появились слабость и температура – к врачу нужно идти немедленно: это обострение бронхита. Главное – не затягивайте до появления нарушений функции дыхания (сильная одышка, ощущение нехватки воздуха, вдох короче выдоха). В этом случае серьезные изменения дыхательных путей зачастую уже необратимы.

Для диагностики бронхита курильщика врач проводит осмотр пациента, направляет на флюорографию, биохимический анализ крови и т.д. Лечение заболевания проводится комплексно. В его основе лежит отказ от курения, также назначаются бронходилататоры (препараты, расширяющие бронхи), отхаркивающие средства, физиопроцедуры, витамины. При осложнениях могут быть назначены антибиотики.

Профилактика

Будьте готовы к тому, что даже после отказа от курения приступы кашля пройдут не сразу – дыхательной системе нужно время для очистки и восстановления. При начальной форме бронхита курильщика это примерно полгода, при запущенной – до нескольких лет.

Чтобы помочь органам дыхания быстрее прийти в норму, больше гуляйте на свежем воздухе (в идеале – в парке, в лесу или рядом с водоемом), будьте физически активны – займитесь бегом, плаванием, танцами. Полезны также пение, дыхательная гимнастика, йога. Укрепить иммунитет в целом помогут правильное питание, полноценный сон, отсутствие хронических стрессов.

Вместо таблеток – травы и редька

Хороший эффект при лечении бронхита курильщика дает и применение народных средств, в частности, травяных отваров и настоев на основе чабреца, зверобоя, багульника, алтея, душицы, корня солодки, мать-и-мачехи. Отлично очищает бронхи и легкие черная редька. Натрите килограмм редьки на мелкую терку или пропустите через кухонный комбайн, выжмите сок. Растворите на водяной бане пол-литра меда и смешайте с соком редьки. Храните лечебную смесь в холодильнике и принимайте по 2 столовые ложки утром и вечером перед едой. Курс – три месяца.

Ирина Лебединец

Фото: tribuna.ee

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