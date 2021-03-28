Городские джунгли Одессы: как не заблудиться в трёх высотках

Практически во всех больших городах нашей страны существует проблема с нормальным ориентированием в городском пространстве. Свою лепту внесла здесь и хаотичная застройка, и регулярные переименования, не подкрепленные материальным и организационным ресурсом.

Одесситы отмечают, что сейчас с нумерацией одесских зданий дела обстоят получше, чем в 1990-х годах, когда таблички сбивались зачастую намного раньше, чем им находили замену. И все же нынешняя ситуация тоже далека от идеала.

Красивые, но мелкие

В центральной части города «безымянных» домов сравнительно немного.

На Пушкинской без номера — разве что одно из десяти зданий. Правда, сами таблички красивые, но не функциональные. Элегантные, под бронзу, но рассмотреть их можно только с близкого расстояния. Водителям они явно не подсказка. Да и пешеходам надо присматриваться. Бизнесмены, заинтересованные в том, чтоб их легче находили по адресу, дублируют такие таблички другими, более заметными.

На Дерибасовской с нумерацией все очень неровно. От начала и до Пушкинской по четной стороне — вообще никаких номеров. Но там ремонты, леса, в общем — объяснимо. От 8 до 26-го — без пропусков. По нечетной стороне почему-то вывалился из нумерации целый квартал между номерами 19 и 27. Безномерными оказались, в частности, ТРЦ «Европа» и местный «Макдональдс». В целом именно наиболее пафосные здания не считают нужным носить на своих стенах адресную табличку. Ее мы не обнаружили также на Управлении Нацбанка, ЦУМе на Пушкинской, гостинице «Черное море» на Ришельевской.

На Ришельевской выпал из нумерации целый квартал между Троицкой и Базарной. Там же весь квартал от Греческой до Бунина числится под одним номером — 11. Но есть и редкие попытки бизнеса обыграть цифру своего адреса, особенно если она красивая — например, 21.

Очень к месту могли бы оказаться угловые указатели, по которым можно было бы узнать, какую улицу пересекаешь. Дорогие бронзовые «столбики», установленные в центре еще в 90-е, при Гурвице, очень обветшали и поредели. На некоторых перекрестках их не осталось вовсе. Ситуация, когда сложно сориентироваться, усугубляется по мере удаления от центра — указателей там отродясь никаких не бывало, а улицы застраивались как бог на душу положит.

Неевклидова география Поскота

— Да, там без ста грамм не разберешься, — одесситка Оксана, несколько лет прожившая на Махачкалинской, соглашается, что более запутанной и нелогичной улицы в Одессе не сыщешь. — На нашем пятачке был дом №3, перпендикулярно к нему — №1, напротив 3-го — 5-й, — Оксана пытается воспроизвести по памяти градостроительный сюр некогда родной улицы. Говорит, что гостей всегда выходила встречать к проспекту Добровольского, не полагаясь на то, что они сами найдут дорогу.

А улица Марсельская начинает свой отсчет от проспекта Добровольского — в сторону железной дороги, но достигнув отметки «Марсельская, 22», вдруг обрывается и дальше начинает отсчитывать свои дома уже в другую сторону. Подобная же картина и на параллельной улице Заболотного. Скорее всего, именно так велась застройка этих улиц еще в советские времена: сначала строили, как и положено, с нумерацией от моря, потом решили застраивать противоположную сторону, но уже с нумерацией «как получается». Можно ли это изменить и надо ли?

Ранее мы публиковали уникальные фото Одессы прошлых лет, на которых можно увидеть и уникальные рельсы, и страшный потоп 1908 года, и еще очень много интересного.

Трудности переименований

Очередная волна переименований произошла (да, собственно, еще происходит) после событий 2014 года. Одной из свежепереименованных стала улица Затонского, которой дали имя всемирно известного скрипача Давида Ойстраха. Но ни новое, ни старое название мы ни разу не обнаружили от Крымской улицы, где берет начало улица Ойстраха, и до проспекта Добровольского. На нечетной стороне нумерация началась с семерки, по четной — спасибо аптеке — сразу со второго номера. Есть пропущенные дома, однако всюду, где адрес указан, он указан по-новому — Давида Ойстраха. Иногда это сделано с помощью временных бумажных табличек. Старое название — Затонского — заметили только один раз. Оно написано краской от руки, скорее всего — еще до переименования. Но в целом смена вывесок — практически полная.

А вот улица Семена Палия, если верить здешним табличкам, на 90% остается Днепропетровской дорогой. На ее участке от Марсельской и до Бочарова имя казачьего полковника мы обнаружили только три раза. Два из них — на аптеках, которые открылись уже после переименования. На всех электронных картах указано новое название, но замена табличек, похоже, вообще не производилась. Ту же, в общем, картину наблюдаем и на расположенной неподалеку улице Героев Сталинграда, которая стала улицей Героев обороны Одессы.

Кто отвечает за номера?

Узнать, кто в Одессе отвечает за наличие и состояние адресных табличек на домах, оказалось непросто. Наши вопросы по этому поводу, адресованные Департаменту городского хозяйства еще 10 марта, пока так и остались без ответа. По косвенным признакам можем заключить, что номерными табличками ведает именно эта структура. Когда на главной улице города вдруг появилась табличка с названием «ДерЕбасівська», извинился за неграмотных частников и заставил их исправить ошибку именно этот департамент.

Тем временем в Правилах благоустройства территории города Одессы об адресных табличках — ни слова.Может, там просто не место этому вопросу? Но вот в аналогичном документе города Хмельницкий черным по белому указано, что за наличие табличек отвечает балансодержатель, собственник объекта. Именно он обязан обеспечить «наличие аншлагов с наименованием улиц, переулков,.. номеров домов». Это же положение прописано, скажем, и в Правилах благоустройства пригорода Одессы — поселка Авангард. Отсюда — явный инструмент контроля.

В Одессе по факту за наличие табличек также отвечает балансодержатель. То есть при отсутствии или ненадлежащем состоянии таблички — это к нему: ЖСК, ОСМД, руководству предприятия. Если те не реагируют — надо сигнализировать в департамент городского хозяйства и надеяться, что там отреагируют быстрее, чем на наши вопросы.

А вот требований к оформлению адресной таблички попросту нет. Не только в Одессе, но и по всей Украине. Последние, довольно строгие и грамотные стандарты были прописаны в советских документах 70-х годов. Сейчас ими вроде руководствуются только в столице. Новые стандарты адресных указателей, а также правила их размещения уже в этом месяце анонсировал Днепр. То есть вся страна здесь только на пороге качественного изменения ориентиров для городского пространства. И Одесса здесь, увы, не в авангарде.

Ранее мы рассказывали о судьбе уникального одесского здания на углу улиц Бунина и Качинского.