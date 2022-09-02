Каким был наш город, пока его не переименовали в Одессу? (видео)

Что Вам известно об истории Одесщины доимперских времен? Каким был одесский Пересыпь в XV веке? Одессе действительно 226?
Мы стараемся вернуть забытые, затертые русской и советской пропагандой страницы истории нашего края.
Предлагаем вашему вниманию очередное видео на эту тему. Отметим, что изложенная в нем информация основана на научных исторических исследованиях.
Вот список ссылок на них:
https://www.academia.edu/40442103/%D0…
https://www.academia.edu/36656347/%D0…
https://www.academia.edu/13703830/%D0…
https://www.academia.edu/1469420/%D0%…
https://www.academia.edu/27303445/%D0…
https://www.academia.edu/13451193/%D0…
https://www.academia.edu/31691464/%D0…
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