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Каким будет 2021 год для Одессы? – прогноз астролога

Каким будет 2021 год для Одессы? – прогноз астролога

Каким же станет для Одессы новый, 2021 год? С этим вопросом мы обратились к ректору Народного астрологического университета Олегу Евтушенко и узнали, что приготовил для нашего города Белый Металлический Бык.

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астропрогноз для одессы

«У Одессы будет непростой год. Дело в том, что в конце декабря прошлого года соединение Юпитера и Сатурна, которое происходило в Водолее, дает квадрат к Нептуну. Кроме всего прочего, это сочетание создает предпосылки проблем, связанных с авариями на путепроводах, – это дороги, канализация, водопровод, электричество, разрушение старого жилого фонда, а возможно, и нового.

Все это – предпосылки, и я не утверждаю, что это обязательно будет происходить. Но мы хорошо знаем, каково состояние городских сетей и зданий, помним, что и в прошлом году, и раньше дома рушились, горели. И эта ситуация с конца декабря 2020 года активизировалась – это может быть и разрушение склонов, и проблемы с портовыми сооружениями. Заканчивается этот период 24 января, но он психологически может влиять на весь год. Поэтому если у городских властей есть возможность провести ревизию, быстро реагировать, чтобы избежать последствий, тогда это будет просто замечательно.

Дальше Одессу, как и всю Украину, ждет низкоресурсное состояние. Оно предполагает, что надо очень четко осуществлять менеджмент, управление во всех моментах. Однако в Украине эти показатели не указывают на президента. Есть только один период – с конца февраля по первую половину марта, – когда это касается власти, а дальше имеет отношение к другим структурам.

А вот в Одессе наш мэр фактически весь год будет проходить под этими знаками. И здесь возможны разные ситуации. Какие именно, сложно сказать, но это события, которые ставят под сомнение компетентность руководства или его добропорядочность, что ли. Это могут быть
и уголовные дела, и все, что угодно. Даже выборы, к которым способны привести все эти сомнительные моменты.

Если эти показатели будут проработаны, то у Одессы уже с марта начинается благоприятный период, который несет и хороший курортный сезон, и инвестиции в наш город, и улучшение имиджа, и повышение возможностей.

Если ничего не случится в период с декабря по март, то, в принципе, дальше для Одессы наступает достаточно позитивное время».

Читайте также: Прогноз астролога: что ждет Украину в 2021 году?

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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