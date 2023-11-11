Как журналистка «Одесской жизни» помогла найти фото погибшего героя

Сергей Владыченко – позывной «Палыч» — сын Павла Логиновича, дважды воевал в АТО: в 2014-2015-х и в 2018-2019 годах. Служил в составе 79-ой бригады десантно-штурмовых войск в Николаеве, Донецкой и Луганской областях.

В третий раз военную форму наш земляк надел на четвертый день вторжения, 28 февраля. А в октябре он погиб под селом Давыдов Брод Херсонской области.

Год спустя родные собрались установить на могиле героя памятник. Только вот единственная фотография, где Сережа в форме, при увеличении теряла четкость. И тут вспомнили о журналистке, которая фотографировала Сергея. Может, у нее сохранились фотографии?

Мы обращались в военкомат, в редакции газет, искали в интернете. Но «журналистка из Одессы» никак не находилась.

Опять и опять выспрашивала подробности у Павла Логиновича: «Приезжала к нам, в Килию, Сережа встречал на вокзале. Она гостинец привезла — рыбу».

Журналистка из «Одессы» нашлась

Искомой журналисткой оказалась Татьяна Силакова. Только не из Одессы, а из Вилково! Сегодня Татьяна Лукьяновна – внештатный корреспондент газеты «Одеське життя».

Конечно, она помнила героя:

— Мы познакомились на празднике Победы в Приморском, — рассказала Татьяна Лукьяновна. — Он выделялся ростом, статью, доброжелательностью. Захотелось написать о нем. Договорились встретиться в Килии. Фотографировала его на фоне мемориальных плит в Сквере памяти. Кто бы тогда мог подумать, что случится такое… А фотографию я найду!

Едва отправили фото, позвонил внук Денис, просил номер Лукьяновны, чтобы поблагодарить — 80-летний Павел Логинович говорить от слез не мог.

Наталья ЖУРЬЯН