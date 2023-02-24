Год в крови: что пишет мировая пресса о годовщине вторжения россии в Украину

Война, изменившая мир. 30 первых столбцов газет Европы, Великобритании и Азии от 24 февраля 2023 года.

Эпилог:

Начало войны России с Украиной 20 февраля 2014 года. Дата 24 февраля 2022 года является датой полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя большинство западных СМИ считают по-другому

С начала полномасштабного вторжения погибли более 100 тыс. мерных граждан Украины.

Многие первые полосы газет Европы в пятницу сделали материалы о войне в Украине через год после полномасштабного вторжения России.

Великобритания«The Times» — «Год крови в Украине»

Сунка повторяет обещание самолетов Тайфун. Опасение, что Китай находится на грани соглашения по вооружению России. ООН требует «немедленного» вывода войск

Фото: украинская беженка Ольга Бойко, одетая в национальные цвета и сидящая на скалах Кармартеншира. Она сбежала из страны на 34-й неделе беременности и получила убежище в Уэльсе, сообщает газета.

«The Independent» -« УКРАИНА: ГОД ПО ТОМУ — 100 000 погибших мирных жителей»

Шокирующие потери отмечают первую годовщину кровавого вторжения Путина в Украину

Считается, что более 100 000 украинских мирных жителей были убиты за прошедший год после того, как Россия начала свое жестокое вторжение, более чем в 10 раз превышающее текущее официальное количество погибших, заявил главный прокурор страны по военным преступлениям.

Данные показывают масштабы разрушений в стране, столкнувшейся с безжалостным напором войск Владимира Путина с тех пор, как сегодня год назад танки пересекли ее границы.

В беседе с The Independent прокурор Юрий Белоусов сказал: «В Украине могут быть убиты более 100 000 мирных жителей, тела которых должны быть найдены после освобождения оккупированной территории. Наша система не была готова к такому огромному количеству неизвестных тел. Для Европы это уникально».

Работа г-на Белоусова по идентификации погибших и пропавших без вести является частью нового документального фильма «Тело в лесу», который The Independent выпустит 1 марта.

«The Guardian» – «Мариуполь. Руины города. Бомбы, голод и разруха после года вторжения российской армии»

Более 80 дней россияне бомбили Мариуполь, намереваясь взять портовый город, даже если сначала его придется сравнить с землей. После того, как в мае прошлого года российские войска окончательно подавили украинское сопротивление, они начали накладывать свою печать на Мариуполь, стирая доказательства недавних зверств и прошлую украинскую историю в этом городе.

Через год после вторжения в Украину Guardian рассказывает историю Мариуполя – возможно, самую кровавую и шокирующую главу жестокой войны России.

«Metro» — «Герои никогда не сдаются», заголовок первой полосы.

Год назад Путин ожидал, что его войско войдет в Киев… Но Украина все дерзко.

Ровно через год смелая Украина борется со злым напором Владимира Путина, в результате которого погибли по меньшей мере 8000 мирных жителей, по 100 000 солдат убиты или ранены с каждой стороны и 14 миллионов беженцев.

Сообщается о бесчисленных военных преступлениях, включая изнасилование и пытки. Ударные волны от российского вторжения влияют на жизнь миллиардов людей во всем мире – от нехватки зерна для Йемена до роста счетов за электроэнергию по всей Европе.

Но украинские флаги, которые вчера развеваются над могилами своих погибших на харьковском кладбище, показывают, кто заплатил самую высокую цену.

Украина, мы поздравляем тебя.

«Financial Times» — «Не видно конца. Год конфликта несет огромные потери»

Через год после полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину, по данным западных официальных лиц, в войне были убиты или ранены более 200 000 военнослужащих российских вооруженных сил. Запасы танков, артиллерии и крылатых ракет в Москве были исчерпаны, а Россия была отрезана от мировых финансовых рынков и западных цепей снабжения.

Хотя сейчас Москва контролирует 17 процентовтерритории Украины она оставила половину земли, которую захватила в первые недели вторжения.

Но, несмотря на гул войны, Путин не показывает, что намерен отступить.

«Идея никогда не заключалась в том, чтобы сотни тысяч людей скончались. Но все пошло ужасно не так», – сказал один бывший высокопоставленный российский чиновник.

Подпись под фото: Украинские военнослужащие вчера приняли участие в учениях в Харькове.

«Daily Mail» — «КОММЕНТАРИЙ Daily Mail: Год прошел после начала ужасов, которые недавно были невероятными в Европе. Война находится на рубиконе – и свободный мир стоит перед решающим моментом 21 века. Есть только один вариант: дать украинцам все необходимые инструменты, чтобы победить Путина, и дать им СЕЙЧАС»

«The Daily Telegraph» — «Россию нельзя раздавить в любом мирном соглашении с Украиной, – говорит архиепископ»

Велби говорит, что Москва «не может закончить, как Германия после 1919 года», когда Сунак и Блэр снова призывают Запад вооружить Киев.

Газета предполагает, как может выглядеть потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной. На первой полосе редакционная статья архиепископа Кентерберийского, предупреждающего, что Россия не должна быть раздавлена в каком-либо соглашении, «как Германия после 1919 года» — ссылка на карательный Версальский договор в конце Первой мировой войны, который, по мнению многих историков, был ошибочной попыткой уничтожить Германию, заставившую нацию в конце концов отомстить.

«Британская поддержка Киева остается решительной, война длится второй год»

«i» — «Дома для Украины: из-за недостатков в программах приема беженцев 1800 человек остались без крова. Семьи с детьми в опасности, поскольку планы спонсоров рушатся»

«День из жизни Зеленского + Как война изменила УКРАИНУ»

«The Mirror» — «Через год… несокрушимый дух Украины. Флаги погибших

«Репортаж из Киева, как город готовится к ужасной годовщине»

10. «The Daily Express» — «Борис: «Надо сломать лед» и дать Украине истребители»

Франция «Le Figaro» — «Война, изменившая мир»

Год спустя после вторжения 24 февраля Украина платит высокую цену, чтобы победить российский каток. Этот год кровопролитие оставляет глубокий отпечаток на воюющих сторонах и нарушает все международные равновесия.

«Судьба наших ценностей решается на берегах Днепра»

«Le Monde» – Спецвыпуск «УКРАИНА. ГОД ВОЙНЫ»

Страна, отрезанная от части своей территории и миллионы жителей которой были перемещены, пытается выжить после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Конфликт породил глубокий раскол и ненависть между двумя народами

Украинская армия стойко выдержала наступление врага, но остается под давлением на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, возглавив сопротивление, открылся миру

В России Владимир Путин продолжает обещать победу и стремится продемонстрировать, что война не разрушает повседневную жизнь его сограждан.

«Libération» — «Год спустя. УКРАИНА ВСТАЕТ»

«Le Parisien» — «Год войны, изменившей мир»

Испания «AВС» — «УКРАИНА, ГОД I»

Восемь миллионов перемещенных лиц, тысячи погибших и опустошенная страна — это предварительный баланс вторжения, которое положило начало новой холодной войне в мире.

Подпись под фото: Татьяна плачет, глядя на остатки своего дома, разрушенного прямым попаданием российского танка в Феневичах под Киевом

«El mundo» — «Украина: год сопротивления и смерти путинской тирании»

Зеленский сохраняет единство страны перед российской агрессией и заявляет, что «Украина победит в полном наступлении врага».

Запад подтверждает свою поддержку Украины, пока Китай излагает мирный план, вызывающий интерес Киева

Путин продолжает, но буква Z мертвая

Санчес планирует после визита в Киев отправить еще четыре танка «Леопард»

«В окопах Донбасса бой не на жизнь, а на смерть».

Донбасс – сегодня регион, где Путин и Зеленский собирают свои лучшие войска, БТРы, авиацию и все, что можно бросить в бой.

«El pais» — «РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ. Год самой глобальной войны с 1945 года»

Решение Путина стало вызовом мирового порядка

Киев поддерживают 50 стран, из которых 30 поставляют ему оружие

Конфликт вызывает волну беженцев и истощает энергию и продовольствие

Германия «Der tagesspiegel» — «Система Зеленского»

Ровно год Владимир Зеленский стал президентом военного времени

Как он управляет, кому верит, что будет с Украиной

Португалия «Publico» – «Варварство. Год спустя. Борьба Украины за защиту границы демократической Европы»

«Diário de Noticias» — «НУНУ СЕВЕРИАНУ ТЕЙКШЕЙРА: «ДЛЯ ПУТИНА ХОРОШО, ЧТО НАТО НЕ НАЧИНАЕТ ВОЙНУ С РОССИЕЙ»

Бывший министр обороны и профессор Университета Nova, говорит, что был удивлен способностью украинцев к сопротивлению и лидерскими способностями Владимира Зеленского. Это также подчеркивает сплоченность, продемонстрированную государствами-членами Европейского Союза и Атлантического альянса в ответ на территориальные амбиции Владимира Путина.

Италия «Il secolo XIX» — «Стоимость войны»

Конфликт обходится нам очень дорого, и я говорю не только о деньгах, даже если мы тратим их много. Другая цена, еще более тяжелая, заключается в том, что демократия страдает и болеет в эти времена.

Мальта «Malta Independent» — «Оплакование погибших»

Подпись под фото: «Елена, жена 42-летнего солдата Андрея Бонцлуна, другая справа, стоит с другими членами семьи над могилой мужа во время похоронной церемонии на львовском кладбище, западная Украина. Ссегодня год назад Россия вторглась в Украину»

Китай «China daily» — «Через год страны разделились из-за украинского кризиса»

Подпись под фото: Родные и друзья скорбят при похоронах украинского солдата на кладбище во Львове, Украина, в среду. В пятницу исполняется год от начала российско-украинского конфликта.

Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ, редакторский перевод