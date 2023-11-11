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Як журналістка «Одеського життя» допомогла знайти фото загиблого героя

Як журналістка «Одеського життя» допомогла знайти фото загиблого героя

У Павла Логиновича Владиченка, 80-річного чоловіка, голос тремтів від хвилювання: «Ви вже постарайтеся, знайдіть її, цю журналістку з Одеси. Вона фотографувала Сергія. Раптом збереглися фотографії…» Нам дуже хотілося допомогти батькові, який втратив на війні сина.

Сергій Владиченко — позивний «Палич» — син Павла Логиновича, двічі воював в АТО: у 2014-2015-х і в 2018-2019 роках. Служив у складі 79-ої бригади десантно-штурмових військ у Миколаєві, Донецькій та Луганській областях.

Втретє військову форму наш земляк одягнув на четвертий день вторгнення, 28 лютого. А в жовтні він загинув під селом Давидів Брід Херсонської області.

Рік потому рідні зібралися встановити на могилі героя пам’ятник. Тільки ось єдина фотографія, де Сергій у формі, при збільшенні втрачала чіткість. І тут згадали про журналістку, яка фотографувала Сергія. Може, у неї збереглися фотографії?

Ми зверталися до військкомату, до редакцій газет, шукали в інтернеті. Але «журналістка з Одеси» ніяк не знаходилася. 

Знову і знову випитувала подробиці у Павла Логиновича: «Приїжджала до нас, у Кілію, Сергій зустрічав на вокзалі. Вона гостинець привезла — рибу».

Журналістка з «Одеси» знайшлася 

журналистка Татьяна Силакова

Шуканою журналісткою виявилася Тетяна Сілакова. Тільки не з Одеси, а з Вилкового! Сьогодні Тетяна Лук’янівна — позаштатний кореспондент газети «Одеське життя».

Звичайно, вона пам’ятала героя:

— Ми познайомилися на святі Перемоги в Приморському, — розповіла Тетяна Лук’янівна. — Він виділявся зростом, статтю, доброзичливістю. Захотілося написати про нього. Домовилися зустрітися в Кілії. Фотографувала його на тлі меморіальних плит у Сквері пам’яті. Хто б тоді міг подумати, що трапиться таке… А фотографію я знайду!

Ледве відправили фото, зателефонував онук Денис, просив номер Лук’янівни, щоб подякувати — 80-річний Павло Логинович говорити від сліз не міг. 

Наталя ЖУР’ЯН

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