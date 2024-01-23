Как жительница украинского села гостила в болгарском поселке

Первые два дня мама пыталась отдыхать. Очень старалась, но то и дело пробивалась к мойке, чтобы помыть посуду. На третий день просьбы к хозяевам радушного дома дать ей какую-то работу приобрели форму настойчивого требования, но все равно остались безответны.

Именно пребывая в таком вынужденном ничегонеделании и наблюдая из окна, как бурлит жизнь на улицах поселка, мама углядела несколько кустов винограда, которые росли под забором и в теплое время года выполняли роль зеленой ограды. За ужином в шутливо-завуалированной форме она выудила у хозяина дома тайную информацию – где находятся хозяйственные ножницы. В ее голове, как потом стало ясно, уже сформировался целый план. О его деталях она не распространялась — переживала, что ей не дадут его реализовать. Поэтому молчала и ждала удобного момента.

В преддверии Нового года все домочадцы были заняты подготовкой праздничного стола. А мама вдруг куда-то подевалась. Выглянув в окно, я увидела ее, довольную и счастливую, ловко обрезающую эти виноградные кусты добытыми ножницами. Она светилась радостью то ли от того, что ей удалось всех обхитрить и все-таки осуществить задуманное, то ли от того, что ее никто не останавливал, и ей все-таки удалось поработать на земле.

Через несколько часов немаленькая территория палисадника была приведена в порядок, а виноградные кусты хоть и заблаговременно, но подготовлены к наступлению весны. А мама радовалась, что внесла свою лепту в облагораживание поселкового ландшафта Болгарии. И, отведя душу, принялась смиренно ждать, когда вернется в родную сельскую среду к курочкам и петушкам и большому огороду с сотней виноградных кустов.

Прощаясь с хозяевами дома, мама обещала, что летом приедет снова, чтобы полюбоваться результатами своего труда и посмотреть, сколько винограда уродят обрезанные ею кусты. А заодно, я уверена, она захочет посадить помидоров или огурцов, привезенных с буджацкой земли, на маленьком клочке земли болгарской. Так что дружба между украинским селом и болгарским поселком обещает крепнуть и в будущем!