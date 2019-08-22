Как выбрать погружной блендер?

Бытовые приборы помогают сделать работу на кухне более быстрой и приятной.

Для современной хозяйки погружной блендер — незаменимый помощник на кухне. Он способен перемолоть кофе, заменить кухонный комбайн, миксер, мясорубку и другие приборы.

Особенности и преимущества

Такое компактное устройство состоит из рукоятки и вращающихся сменных насадок, обеспечивающих смешивание и взбивание. Измельчение и перемешивание происходит в чаше, которая предлагается вместе с блендером.

Преимущества погружных блендеров:

компактность;

возможность работать с мелкими порциями;

многофункциональность (за счет сменных насадок);

долговечность (при выборе продукции известных брендов и правильной эксплуатации).

Единственный недостаток заключается в необходимости постоянного удерживания кухонного прибора в руке во время работы. Но для владельцев небольших кухонь это незаменимый прибор.

Важные параметры выбора устройства

Чем мощнее двигатель, тем легче насадкам справляться с измельчением продуктов. Кроме того, такие электромоторы не так нагреваются, поэтому служат дольше. Минимальная мощность должна составлять не менее 450 Вт, но если предстоит работать с мясом, льдом, морковью, то потребуется не менее 600-700 Вт.

Чем выше скорость, тем быстрее измельчаются ингредиенты блюд. Но при слишком высокой скорости частицы могут разбрызгиваться. Чтобы избежать этого, нужно выбрать соответствующий режим. В погружных блендерах может быть до 30 скоростей. Это позволяет выполнять работы аккуратно, менять скорость в зависимости от консистенции продукта. В целом, 10 скоростей вполне достаточно.

В комплектацию каждого погружного блендера входит несколько сменных насадок:

насадка для измельчения и смешивания (используется для большинства задач);

измельчитель;

венчик для взбивания.

Первые две насадки имеют специальный купол, который защищает от разбрызгивания продуктов при обработке. Удобство и долговечность службы могут гарантировать только известные производители, поэтому следует выбирать именно такую технику.