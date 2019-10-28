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Как выбрать кварцевую лампу для дома

Как выбрать кварцевую лампу для дома

Кварцевание – это проверенный годами метод обеззараживания помещения. Он простой, безопасный и недорогой, поэтому начал широко использоваться в домашних условиях, а не только в медучреждениях. Метод кварцевания помогает бороться и избавляться с вредоносными микроорганизмами в помещении. Для обеззараживания необходима специальная кварцевая лампа.

Зачем обеззараживать помещение?

Обработка помещений производится специальными облучателями – кварцевыми лампами. Лампа такого прибора расположена в кварцевом корпусе, который излучает ультрафиолет. Ультрафиолетовые лучи убивают бактерии и вирусы как в воздухе, так и на любых поверхностях. Влажная уборка в комнате с применением антисептических средств способна очистить только поверхности от вредных бактерий, в то время как они все также остаются в воздухе. Кварцевые лампы обеззараживают комнату без участия человека. Таким образом, УФ кварцевые лампы стали незаменимыми в медучреждениях. Применяя устройство, снижается риск заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем как работников медицинских учреждений, так и пациентов, у которых и так низкий иммунитет.

Кварцевая лампа для дома

Использовать дома кварцевые лампы рекомендуют практически всем, а особенно в тех домах, где есть дети, люди солидного возраста и со слабым иммунитетом, постоянно страдающие от хронических болезней. Кварцевание квартиры способствует избавлению от разнообразных заболеваний, например, кожных или мышечных, дыхательной и пищеварительной системы. Доказано, что ультрафиолет позитивно влияет на человека и окружающую среду. УФ лучи помогают человеку вырабатывать витамин D в организме, а также бороться с патогенными микроорганизмами.

Кварцевая, не бактерицидная

Несмотря на то, что бактерицидные лампы и кварцевые одинаково уничтожают и борются с вирусами и бактериями, поскольку и первые и вторые оказывают ультрафиолетовое излучение, разрушающее ДНК структуру патогенных микроорганизмов, эти лампы не одинаковые. В простонародье кварцевые и бактерицидные излучатели называют просто – ультрафиолетовые лампы. В чем их отличие? Во-первых, колба у этих двух ламп абсолютно разная. Бактерицидный облучатель, а точнее его колба, сделан из увиолевого стекла, имеющего свойство максимально отфильтровывать озон. После его использования комнату можно не проветривать, но нужно быть готовым к тому, что вблизи него может ощущаться специфический запах озона. Не стоит волноваться, ведь то вырабатываемое его количество абсолютно безвредно для человеческого организма. Вы наверняка найдете бактерицидные лампы синие в доме у своих родителей или бабушек, и помните, как при простуде это был первый помощник. Что касается кварцевой лампы, то ее колба изготовлена из кварцевого стекла, образующего озон в немалом количестве, а он как известно, в больших количествах вреден для организма. Поэтому после обеззараживания комнаты таким излучателем необходимо проветривать помещение.

Плюсы кварцевания помещений

К бесспорным плюсам обеззараживания помещений дома посредством кварцевания относят:

  • предотвращение вирусных и инфекционных заболеваний;
  • уменьшение вероятности заболевания и распространения воздушно-капельных инфекций;
  • лечебные и профилактические свойства при заболеваниях кожи;
  • лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата;
  • снятие зубной боли и воспалений на деснах;
  • лечение и снятие симптомов заболеваний ЛОР-органов.

Многие помнят такие приборы как тубус кварц кварцеватели, синие и красные инфракрасные облучатели в кабинетах физиотерапии, в которые приводили нас родители, когда был насморк или кашель, чтобы под чутким присмотром врача мы делали процедуры. Теперь можно избавится от этих походов и просто обзавестись этими приборами, используя их дома. Например, купить ультрафиолетовые лампы для дома можно в интернет-магазине medtechnika.com.ua. Здесь можно найти много товаров для здоровья всей семьи по выгодным ценам, а главное отличного качества.

Противопоказания к кварцеванию

При использовании ультрафиолетовых ламп следует соблюдать инструкцию, так как неправильное использование может не только не оказать должного положительного эффекта, но и вовсе навредить. Облучатель имеет противопоказания к использованию в случае:

  • • личной непереносимости;
    • чувствительности кожи к ультрафиолету;
    • повышенной температуры тела;
    • онкологического заболевания;
    • высокого артериального давления.

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