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Как встречать год Быка, что дарить и ставить на стол?

Как встречать год Быка, что дарить и ставить на стол?

По восточному гороскопу 2021 год будет годом Белого Металлического Быка. В свои права он вступит 12 февраля, но встречать мы его будем традиционно, в ночь с 31 декабря на 1 января. «Одесская жизнь» рассказывает, как подготовиться к празднику.

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Что надеть на Новый год?

Как говорят астрологи, Бык – сильное и авторитарное животное. Стихия металла эти качества усиливает. Потому, чтобы год принес осуществление желаний и благосклонность этого животного, лучше точно не надевать красное. Ведь, как известно, этот цвет действует на быка раздражающе.

Для празднования Нового года лучше всего подойдут спокойные, природные или нейтральные цвета. Белый будет идеальным, его можно сочетать с черным.

год быка одежда

Также можно выбрать золотой, серебряный, зеленый, коричневый, голубой, телесный, бежевый цвета. И нужно помнить, что Бык – это труженик, и кричащая роскошь будет лишней. Поэтому отдавайте предпочтение классическим и элегантным нарядам.

Какие подарки дарить на Новый год?

Так как Бык – работящее и усердное животное, то соответственно и подарки должны быть практичными и полезными.

Безделушки и сувениры он не оценит. Хорошим подарком станут утюг, фен и другая мелкая бытовая техника, аксессуары для мобильных телефонов, книга, канцелярский набор, посуда, косметические средства, одежда, обувь или спортивный инвентарь.

год быка подарки

Но очень дорогие вещи тоже лучше не покупать – ведь бык не любит излишеств.

Что приготовить на Новый, 2021 год?

Бык предпочитает простую, но разнообразную пищу. Это значит, блюд может быть много, но они должны быть без особых кулинарных изысков. Вы порадуете символ следующего года, если используете овощи, разнообразную зелень,
молочные продукты, мясо птицы, свинину, рыбу, грибы, крупы. Но точно не следует подавать:

  • блюда из говядины и телятины,
  • продукты красного цвета.

Если вы не представляете новогодний стол без традиционного оливье, то проследите за тем, чтобы в его составе не было телячьей колбасы или говядины. Попробуйте заменить ее, например, на куриное филе.

Вот примерный вариант меню:

  • плов или запеченный картофель с курицей;
  • запеченная рыба;
  • сырная нарезка;
  • колбасная нарезка (в составе не должно быть говядины);
  • маринованные или соленые грибочки, огурчики, капуста;
  • расстегаи с мясными, овощными и рыбными начинками;
  •  оливье с куриным филе;
  • тарталетки с курицей, семгой или овощной начинкой;
  • салат шуба;
  • салат из морепродуктов, заправленный оливковым маслом и зеленью;
  • торт «Медовик» или «Наполеон» на десерт.

Украсить стол можно статуэткой белого быка для привлечения удачи. Еще попробуйте соорудить букетик из зелени – будет смотреться свежо и красиво, и Быка, несомненно, порадует.

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Марина Анимуцкая
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