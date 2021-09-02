Что делать, если в данных о вакцинации ошибка: как исправить?

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) проинформировала о том, как исправить данные о вакцинации для получения сертификата прививки против COVID-19.

Данные для документа о вакцинации, которым сейчас является бумажное международное свидетельство (впоследствии будет и электронный COVID-сертификат), подтягиваются из электронной системы. Поэтому важно, чтобы информацию о прививках туда внесли правильно и в полном объеме.

Для проверки того, насколько правильные данные о вакцинации были внесены, нужно обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. Причем в НСЗУ утверждают, что это можно сделать, позвонив ему, а не приходя на прием лично.

Семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации. На основе этой информации врач выписывает международное свидетельство о вакцинации.

В случае если врач не видит в электронной системе данных или же они неполные или неправильно внесены,следует обратиться в прививочный пункт, в котором была проведена вакцинация, чтобы внести корректную информацию или исправить данные. Для этого с собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Вносить или исправлять данные о вакцинации имеет право тот врач, который ее проводил в пункте вакцинации.

Ранее мы рассказывали о том, как долго сохраняется иммунитет после прививки от COVID.