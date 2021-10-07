Как в Одессе будут спасать аварийный склон на 16 станции Фонтана?

Аварийный склон у санатория «Одесский», на 16-й станции Большого Фонтана, угрожает рухнуть уже не один год – как раз на городской пляж и грунтовую дорогу, по которой люди ходят.

Решить проблему с аварийным участком склона на 16 станции Большого Фонтана власти собирались давно — да все денег не было. Но наконец-то муниципальное управление инженерной защиты обещает начать берегоукрепительные работы.

Хроника рушащейся скалы

Движение склона началось еще в 2008 году. В 2012-м — ширина трещины составляла уже более полутора метров. Аварийный участок склона площадью около трети гектара грозил обрушиться на пляж. Тогда для ликвидации угрозы денег не выделили. Опасный участок просто оградили.

Первый фрагмент грунта площадью 70 м2 сошел здесь после дождей в 2014 году. А в 2016-м — большой кусок сполз на пешеходную зону. Через год местные жители обратили внимание на опасную трещину, расколовшую скалу. А в 2018 году тревогу забили уже сотрудники ГСЧС — разлом продолжал развиваться в сторону санатория.

Ранее о проблеме аварийных склонов и оползней в Одессе мы рассуждали в Блогах «Одесской жизни»: На пляж за экстримом: кто выживет после оползней в Одессе.

Проект в ожидании финансирования

Тогда управлению инженерной защиты были выделены средства на разработку проектно-сметной документации по стабилизации ситуации на аварийном участке склона. Комплекс работ предполагал скол опасного участка и уполаживание — срезку земляных масс на откосах в верхней части и укладку их у подножья для удержания от оползания. Склон планировали разбирать с помощью экскаватора и вручную. А затем — на участке протяженностью 500 метров установить подпорную сетку и стенку на сваях.

Но денег в бюджете города снова не нашлось.

Первый этап работ на аварийном склоне

На сегодняшний день деньги наконец-то отыскали. За первый этап управление инженерной защиты готово заплатить 6,6 миллиона гривен. Сначала специалисты демонтируют угрожающую пляжу часть скалы площадью 200 м2. Затем — зачистят поверхность склона и обустроят промежуточные террасы. Эта мера должна обеспечить безопасность нахождения там людей до начала второго этапа работ.

Но, убеждены эксперты, требуются комплексные и более затратные действия: восстановление инженерных берегозащитных сооружений, волноломов, траверсов. И, конечно, — обновление и подсыпка пляжей.

Ранее мы рассказывали о том, как жители Люстдорфа пытаются решить проблемы заброшенного курорта.