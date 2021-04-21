Как в Одессе 100 лет назад создали Городок счастливого детства

Сто лет назад, 21 апреля 1921 года, в Одессе был создан Первый показательный детский городок имени Коминтерна.

Создание такого Городка счастливого детства было просто необходимым. После Первой мировой и Гражданской войны, с 1917 до 1922 года увеличилось число беспризорных детей. В начале двадцатых годов детей-сирот насчитывалось около семи миллионов. Поэтому одной из основных задач, поставленных правительством, было решение проблемы беспризорности. Так было принято решение создать Первый показательный детский городок имени Коминтерна.

Детский городок возглавил известный на то время педагог, историк и профессор Одесского университета Артемий Готалов-Готлиб. Он также был одним из ведущих методистов по физическому воспитанию в школе. А вот руководителем-администратором был рабочий-революционер Андрей Васильевич Трофимов, в народе его просто называли — дед Трофим.

Изначально «городок детства» имени Коминтерна находился в районе поселка «Самопомощь» на Пятой станции Большого Фонтана. Но совсем скоро его границы расширились. Так, на территории от Четвертой до Шестой станции Фонтана расположились литовский, украинский, еврейский, польский, белорусский детские дома. Каждое учреждение имело огороды, мастерские, где воспитанники получали разные профессии — столяр, швея, сапожник и другие. Всего Коминтерновское состояло из 23 коммун.

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В 1926 году детский городок стал Всеукраинским научно-методическим центром по работе с беспризорниками. Американский философ и педагог Джон Дьюи, после того как побывал в Одессе, написал: «Нигде в мире мне не довелось встретить таких счастливых приютских детей». Среди воспитанников приюта были многие знаменитые личности, в том числе Герои Советского Союза — Нина Онилова и Петр Томасевич, Яков Бреус.

В конце 30-х годов детский городок реорганизовали в ремесленное училище, а после войны здесь открыли детский санаторий имени Чувырина. В 1987 году в городке установили памятник «Спасенное детство».

Источник: grad.ua, volnorez.com.ua.

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