3 апреля 1862 года в Одессе родился живописец, график и педагог Леонид Пастернак, отец поэта Бориса Пастернака.

По документам настоящее имя художника было Аврум Ицхок-Лейб Пастернак. Он появился на свет в доме №20 по Херсонской улице (Пастера). Затем семья, в которой было шестеро детей, переехала в постоялый дом Груздьева, где отец Пастернака арендовал восемь комнат.

Родители мечтали дать сыну хорошее образование и отдали его в Ришельевскую гимназию. Там Леонид увлекся рисованием, но родители не одобряли этого занятия. Они хотели дать сыну более надежную профессию и мечтали, что он станет аптекарем, врачом или юристом.

Свой первый заказ Пастернак получил в семилетнем возрасте от дворника. Он предложил мальчику написать несколько картин с охотничьим сюжетом. Когда Леониду Пастернаку исполнилось 14 лет, издатель Михаил Фрейденберг принял мальчика художником в свое в издательство.

После окончания гимназии Пастернак поступил в Московский университет на медицинский факультет, как того хотели родители. Однако занятия в анатомическом театре вызывали у него отвращение. Тогда Леонид перевелся в Новороссийский университет на юридический факультет. Получив дип­лом, Пастернак уехал за границу — учиться в Мюнхенской академии художеств. Затем он поселился в Москве и женился на известной пианистке Розалии Кауфман. Позже жена и дети стали излюбленными моделями художника.

Пастернак преподавал в Московском училище живописи и ваяния, открыл собственную школу рисования, иллюстрировал известных писателей и называл себя первым русским импрессионистом.

После революции вместе с женой он эмигрировал в Германию. Он писал портреты известных людей, среди которых были Эйнштейн и Рильке, участвовал в экспедиции в Палестину. Когда к власти пришли фашисты, Пастернаку запретили заниматься творчеством. Из Германии он уехал в Англию, где жила его дочь. Там Леонид Пастернак и умер в мае 1945 года

Источник: Википедия

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