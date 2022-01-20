Как убрать царапины на смартфоне?

Производители смартфонов обещают, что их экраны из супер закаленного стекла невозможно поцарапать. Однако, царапины все равно появляются.

Давайте разберемся, как избавиться от царапин на телефоне.

Прежде чем использовать любой из способов — отключите смартфон и заклейте разъемы, чтобы туда не попала жидкость.

Как убрать царапины на экране смартфона?

Попробуйте использовать зубную пасту. Она поможет убрать небольшие царапины на экране, потому состоит из смеси частиц порошка и абразивных веществ. Нанесите небольшое количество на ватный диск или мягкую ткань. Протрите царапину круговыми движениями. После этого возьмите влажную ткань и удалите излишки пасты. Этот метод также работает, если вы хотите убрать царапины на защитном стекле или пластиковой пленке.

Пищевая сода тоже может эффективно удалять царапины на экране смартфона. Смешайте 2 части соды и 1 часть воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите пасту на мягкую ткань и круговыми движениями протрите царапины на телефоне. После этого удалите излишки слегка влажной тканью.

Можно приготовить чистящее средство из детской присыпки. Она продается в аптеках и стоит в пределах 20 гривен. В состав присыпок обычно входят оксид цинка, тальк и крахмал. Добавьте в присыпку немного воды, чтобы получилась паста. Протрите царапину, а затем удалите остатки пасты влажной тканью.

Если у вас глубокие царапины или трещины на экране, то эти методы вряд ли помогут. Обратитесь в сервисный центр для замены экрана.

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Как можно убрать царапины с корпуса телефона?

Вам поможет мягкий ластик для карандашей. Он должен быть новым, иначе остатки грифеля на нем сделают царапину еще более заметной. Аккуратно проводите ластиком по царапине слева направо, а потом сверху вниз. Делайте это в течение 1 минуты. От трения ластик размягчается и заполняет царапину. Протрите место тканью из микрофибры.

Чистящие средства для автомобилей подойдут и для смартфонов. Используйте полироль, воск или пасту для фар, чтобы убрать царапины на корпусе телефона. Прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и протрите царапину согласно рекомендациям производителя.

Что делать, если царапина на камере телефона?

Объектив камеры довольно сложно поцарапать. Производители стараются использовать защитное покрытие даже в самых бюджетных смартфонах. Для многих людей камера в телефоне — это самая важная вещь. Поэтому если она будет быстро царапаться, то смартфон получит много негативных отзывов.

Но царапина на камере телефона все равно может появиться. Вот несколько способов, которые помогут избавиться от царапин:

Вазелин . Фотографы используют его для устранения мелких царапин на объективах. Для телефонов вазелин тоже подойдет. Лучше наносить его пальцем, аккуратно втирая и слегка постукивая по объективу. Затем возьмите ткань из микрофибры и уберите излишки вазелина

. Фотографы используют его для устранения мелких царапин на объективах. Для телефонов вазелин тоже подойдет. Лучше наносить его пальцем, аккуратно втирая и слегка постукивая по объективу. Затем возьмите ткань из микрофибры и уберите излишки вазелина Разбавленный медицинский спирт . Не наносите его в чистом виде, иначе можете удалить защитное покрытие на линзе объектива. Разбавьте его в соотношении 1 часть спирта на 20 частей воды. Нанесите небольшое количество на ватный диск или салфетку из микрофибры и осторожно протрите линзу. Затем протрите объектив сухой частью салфетки из микрофибры

. Не наносите его в чистом виде, иначе можете удалить защитное покрытие на линзе объектива. Разбавьте его в соотношении 1 часть спирта на 20 частей воды. Нанесите небольшое количество на ватный диск или салфетку из микрофибры и осторожно протрите линзу. Затем протрите объектив сухой частью салфетки из микрофибры Банан и сода. Очистите банан и разделите его на три части. Возьмите «серединку» и окуните этот кусочек в пищевую соду. Протрите царапину круговыми движениями в течение 2 минут. Удалите остатки банана и соды мягкой тканью из микрофибры

Глубокие царапины удалить скорее всего не получится. Но иногда они не влияют на качество изображения. Вы можете проверить это, сделав несколько снимков в хорошо освещенном месте. Если картинка вас устраивает, то проще смириться. Или же купить новый смартфон, потому что заменить камеру иногда невозможно, либо слишком дорого.

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Фото: Adobe Stock, NiceLocal, JerryRigEverything

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