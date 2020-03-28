Как уберечься от коронавируса?

В сложившейся ситуации советы, как защититься от коронавируса, дают практически все. Но лучше все-таки прислушиваться к специалистам, которые знают, как бороться с подобными инфекциями. Мы собрали советы и рекомендации доктора медицинских наук Аллы Мироненко (сотрудница Института эпидемиологии и инфекционных болезней Украины) и экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что нужно, а чего нельзя делать в условиях пандемии.

Что можно и нужно?

Моем руки и продукты. Обязательно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком после контакта с потенциально зараженными поверхностями. А таковыми сейчас по умолчанию являются все предметы, находящиеся в общественных местах (дверные ручки, почтовые ящики и прочее). Когда приходите домой, алгоритм действий должен быть таким: вымыть руки, затем распаковывать сумки и разложить покупки и снова вымыть руки.

Продукты перед едой нужно мыть в обычном порядке. Как считает Алла Мироненко, от яиц из супермаркета или куриного мяса, купленного там же, вы вряд ли заразитесь. Хотя термическая обработка все же нужна. А вот мыть принесенные продукты и упаковки с мылом не стоит.

Носим маски. Если вы посещаете общественные места, обязательно надевайте маску и перчатки. Перчатки после использования выбросьте, а руки продезинфицируйте.

Держим расстояние. Если вы стоите, к примеру, в магазине и у вас не всегда есть возможность сохранять дистанцию в два метра, то все равно шанс заразиться не очень велик. Несколько минут, проведенных рядом в магазине, как считает Ульяна Супрун, – это не близкий контакт. А когда мы быстро проходим на расстоянии метра-двух от других людей, то угрозы заразиться практически нет.

Проверяем информацию. Пользуйтесь информацией из проверенных источников, так как вокруг много слухов. Придерживайтесь здравого смысла и будьте критичны, как советует Ульяна Супрун.

Помогаем пенсионерам. Пожилым людям нужно стараться не выходить из дома и не вступать в прямые контакты с другими людьми. Если у вас есть более молодые родственники или соседи, попросите их купить лекарства и еду и оставить покупки у дверей квартиры.

Чего нельзя делать?

Избегайте физического контакта. Главное сейчас – близко не контактировать с людьми, не обниматься, не целоваться, не пожимать руки, тем более если у них есть признаки любой простуды. Если человек вернулся из-за границы, не заразившимся он считается только после тестирования или двухнедельного карантина.

Не прикасайтесь к лицу. Ни в коем случае нельзя трогать лицо руками, тереть глаза, прикасаться пальцами к губам. Это опасно. Специалисты считают, что многие люди заражаются, так как игнорируют советы о самой обычной гигиене.

Меняйте маски. Не носите маску дольше, чем это положено, и обязательно меняйте ее, иначе она сама может стать источником инфекции. Шить маски нужно из ткани, которая препятствует проникновению капель и вирусов, блокирует их, иначе она не принесет пользы.

Не водите детей к бабушкам и дедушкам. Дети могут быть носителями заболевания, даже не имея никаких его признаков. Они могут заразить пожилых людей, для которых коронавирус может представлять опасность.

Не пользуйтесь наличными. Если есть такая возможность, лучше рассчитываться банковской картой, которую потом надо дезинфицировать. Правда, деньги в банках должны облучать ультрафиолетом – вирус не очень устойчив и с высушенной оболочкой долго не живет. В любом случае после расчетов в магазине пользуйтесь антисептиком.

Зачем нужен карантин?

Как объясняет Алла Мироненко, задача карантина состоит в том, чтобы максимально растянуть во времени процесс заражения и квалифицированно оказать медицинскую помощь тем, кто тяжело заболеет. Однако в условиях карантина некоторые действия украинцев вызваны страхом и паническими настроениями, что также может нанести вред. Вирусолог высказала надежду, что летом COVID-19 даст нам передышку, так как в нашей стране летом превалируют кишечные инфекции, а респираторные – в холодное время года.

Фото: РБК-Украина

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